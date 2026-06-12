Vì sao người xưa thường trồng mùng tơi quanh nhà?

Loại rau dễ trồng, cho thu hoạch quanh năm



Một trong những lý do khiến mùng tơi được người xưa ưa chuộng là khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Cây phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, ít sâu bệnh, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.



Chỉ cần vài hạt giống hoặc vài đoạn thân giâm xuống đất, sau một thời gian ngắn cây đã phát triển xanh tốt và cho thu hoạch liên tục. Người dân có thể hái lá, ngọn non hằng ngày mà cây vẫn tiếp tục đâm chồi mới.



Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, việc sở hữu một loại rau dễ trồng, ít tốn kém nhưng cung cấp nguồn thực phẩm ổn định là lợi thế rất lớn đối với các gia đình nông thôn.

Giậu mùng tơi.

Món ăn giải nhiệt quen thuộc của mùa hè



Mùng tơi từ lâu đã gắn liền với những bữa cơm mùa nóng. Những bát canh mùng tơi nấu cua đồng, nấu tôm hoặc nấu với mướp được xem là món ăn dân dã giúp giải nhiệt hiệu quả.



Theo quan niệm dân gian, mùng tơi có tính mát, giúp thanh nhiệt cơ thể, giảm cảm giác nóng bức trong những ngày hè oi ả. Chính vì vậy, loại rau này thường được trồng sẵn trong vườn để phục vụ bữa ăn hằng ngày vào mùa nắng nóng.



Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, mùng tơi còn bổ sung lượng nước đáng kể cho cơ thể nhờ đặc tính mọng nước của lá và thân non.



Hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón



Một đặc điểm nổi bật của mùng tơi là chứa nhiều chất nhầy tự nhiên cùng hàm lượng chất xơ cao. Đây là lý do loại rau này thường được người xưa sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa.



Theo kinh nghiệm dân gian, ăn mùng tơi thường xuyên giúp nhuận tràng, giảm táo bón, đặc biệt hữu ích đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc những người có chế độ ăn ít rau xanh.



Ngày nay, khoa học hiện đại cũng ghi nhận chất xơ trong mùng tơi góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và giúp quá trình đào thải chất cặn bã diễn ra thuận lợi hơn.



Giàu vitamin và khoáng chất



Dù là loại rau dân dã, mùng tơi lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Lá mùng tơi cung cấp vitamin A, vitamin C, folate, canxi, sắt cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa.



Vitamin A góp phần bảo vệ thị lực, hỗ trợ sức khỏe làn da. Vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, trong khi các khoáng chất như canxi và sắt tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể.



Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa như beta-carotene, lutein và zeaxanthin có khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, góp phần giảm nguy cơ lão hóa sớm.



Vừa là rau ăn vừa là vị thuốc dân gian



Không chỉ xuất hiện trong bữa cơm, mùng tơi còn được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền.



Theo Đông y, mùng tơi có vị chua ngọt, tính hàn, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, nhuận tràng và lợi tiểu. Người xưa thường dùng loại rau này trong những trường hợp nóng trong, táo bón, tiểu khó hoặc cơ thể bị nhiệt do thời tiết nóng bức.



Ngoài ra, lá mùng tơi giã nát còn được dân gian dùng để đắp ngoài da khi bị rôm sảy, mụn nhọt, bỏng nhẹ hoặc côn trùng đốt nhằm làm dịu cảm giác nóng rát.



Hạt mùng tơi cũng được ghi nhận trong một số tài liệu Đông y với công dụng hỗ trợ nhuận tràng, thường được sử dụng trong các bài thuốc trị táo bón.



Giàn rau tạo bóng mát cho ngôi nhà



Bên cạnh giá trị thực phẩm và dược liệu, mùng tơi còn giúp cải thiện không gian sống. Là cây thân leo phát triển nhanh, mùng tơi có thể phủ kín giàn chỉ sau vài tháng.



Những giàn mùng tơi xanh tốt không chỉ cung cấp rau sạch mà còn tạo bóng mát tự nhiên, giúp giảm bớt sức nóng của mùa hè và mang lại vẻ xanh tươi cho khu vườn.





Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn