Ngắm thác 9 tầng đẹp lung linh tại khu vực mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu Mộ bà Hoàng Thị Loan tọa lạc trên lưng chừng ngọn núi Động Tranh linh thiêng, thuộc dãy Đại Huệ, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cách trung tâm Tp.Vinh khoảng 14km. Dự án Thác 9 tầng nằm trong khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan. Nơi đây phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ, thế lưng tựa sơn, chân đạp thủy khiến cho bất kỳ ai đã một lần ghé thăm đều hằn in trong kí ức. Dự án Thác 9 tầng được khởi công từ tháng 11/2023 và hoàn thành đúng dịp nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Ảnh BQL KDTKL.