UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác tiết kiệm điện

Tham dự buổi làm việc về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có các đồng chí: Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc EVN; Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC); lãnh đạo các Ban, đơn vị liên quan thuộc EVN, EVNNPC, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, Giám đốc Truyền tải điện Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Công thương, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, TT&TT, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh, UBND TP Vinh.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công văn Số 2466/EVN-KD ngày 15/5/2023 về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện. Đặc biệt, ngày 05/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023; trong đó đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định...

Về phương án điều chỉnh phụ tải điện (DR) tự nguyện phi thương mại và dịch chuyển giờ sản xuất khách hàng, Công ty Điện lực Nghệ An đã làm việc với các khách hàng lớn, thực hiện chủ động DR trong thời gian phải điều tiết phụ tải. Trong thời gian các ngày từ 30/5-04/6 cao điểm nắng nóng, các khách hàng đã đồng thuận tham gia tiết giảm công suất theo khung giờ cao điểm...

Tại cuộc làm việc này, Tỉnh kiến nghị EVN giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong tái định cư và hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân sau lũ năm 2018.

Đối với các nội dung liên quan đến cấp điện cho các thôn, bản, tỉnh kiến nghị EVN sớm xem xét việc tiếp nhận, đầu tư cấp điện bằng điện lưới quốc gia đối với các thôn, bản đề xuất chuyển đổi từ đầu tư điện mặt trời (10 thôn, bản và Đảo Mắt) và 11 thôn, bản chưa có điện không thuộc danh mục các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án...

Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển phát biểu

Tại buổi làm việc, ngành Điện kiến nghị UBND tỉnh, thành phố và các phường, xã đẩy mạnh việc chỉ đạo và thành lập Tổ kiểm tra tiết giảm công suất sử dụng điện đối với các hệ thống đèn chiếu sáng giao thông, chiếu sáng quảng cáo, trang trí và các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Đề nghị Sở Công Thương trình UBND tỉnh triển khai việc kiểm toán năng lượng đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp để có những giải pháp cải tiến, đầu tư thay thế dần các thiết bị tiêu hao năng lượng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, kết hợp mô hình quản lý năng lượng.

Đồng thời, đề nghị Sở TT&TT chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An có chuyên mục riêng cho Tiết kiệm điện vào khung giờ phù hợp để tuyên truyền người dân, doanh nghiệp có ý thức hơn về tiết kiệm điện; các tổ chức địa phương phối hợp với Công ty Điện lực thông báo trên loa xóm, xã, huyện về lịch cắt điện để người dân có kế hoạch sinh hoạt và sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo đối với các khu Công nghiệp phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An để ngừng sản xuất một số ngày trong tuần nhằm giảm tải trong những ngày nắng nóng.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Tài Anh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết thêm về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023. Vì vậy, mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành cùng chia sẻ những khó khăn với ngành Điện lực, đề ra các giải pháp, biện pháp phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; mặc dù gặp khó khăn nhưng ngành Điện luôn tạo điều kiện về cung ứng điện đảm bảo sản xuất, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục quan tâm để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng điện trên địa bàn. Đồng thời, khẳng định Nghệ An đồng hành với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty điện lực Nghệ An cùng tháo gỡ khó khăn tại thời điểm hiện tại do khả năng cung ứng điện gặp nhiều khó khăn.

Thống nhất với các kiến nghị của ngành Điện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tăng cường kiểm tra việc tiết giảm công suất sử dụng điện; trong đó, thành lập Tổ công tác chỉ đạo các địa phương thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh.

Giao Sở Công Thương tham mưu trình UBND tỉnh triển khai việc kiểm toán năng lượng đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp để có những giải pháp cải tiến, đầu tư thay thế dần các thiết bị tiêu hao năng lượng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, kết hợp mô hình quản lý năng lượng mang lại lợi ích cho các cơ quan, địa phương.

Các cơ quan báo chí mở chuyên mục để tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp có ý thức hơn về tiết kiệm điện. Các địa phương phối hợp với điện lực Nghệ An thông báo lịch cắt điện để người dân được biết.

Về việc điều tiết điện, nếu bắt buộc phải cắt điện, cần rà soát kỹ, lựa chọn danh sách các doanh nghiệp có thể ngừng sản xuất để sắp xếp phù hợp và thông báo trước đến khách hàng sử dụng điện, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh. Tỉnh sẽ chỉ đạo để các ngành rà soát toàn bộ quy trình sản xuất trên địa bàn; trước hết là thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, có rà soát theo dõi thực hiện kế hoạch hợp lý; cùng với việc tuyên truyền tiết kiệm điện cần kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Liên quan đến tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với Công ty Thủy điện Bản Vẽ rà soát, tính toán, thống nhất để giải quyết cho người dân...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn