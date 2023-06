Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri tại xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn

Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Nam Đàn tiếp xúc, lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nam Nghĩa

Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu HĐND huyện Nam Đàn cũng đã thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Nam Đàn; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện Nam Đàn 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2022.

Cử tri Trần Văn Thanh – Xóm 3, xã Nam Nghĩa nêu ý kiến

Thống nhất với các nội dung được đại biểu HĐND tỉnh thông báo tại hội nghị, cử tri xã Nam Nghĩa bày tỏ vui mừng trước những kết quả tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua, bày tỏ sự tin tưởng vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đưa đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đồng thời, các cử tri cũng đã đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ xóm.

Một số ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng nhà máy nước sạch để cung cấp nước sinh hoạt cho 3 xã Nam Hưng, Nam Thái, Nam Nghĩa; hỗ trợ kinh phí để các xóm xây dựng nhà văn hóa. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm có ý kiến với cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ cho những viên chức dân số trong thời gian tham gia phòng, chống dịch COVID-19; quan tâm đầu tư cho giáo dục bằng việc cho tuyển dụng đủ giáo viên cho trường tiểu học xã Nam Nghĩa.

Ngoài ra, cử tri phản ánh tình trạng mất điện thường xuyên trong thời tiết nắng nóng, đồng thời bày tỏ bức xúc khi ngành điện lực cắt điện mà không thông báo trước cho người dân biết; đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện lực thực hiện đấu nối, cải tạo mạng lưới điện đảm bảo an toàn, ổn định. Cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ cho người dân về giống, phân bón, vật tư nông nghiệp; sớm triển khai xây dựng dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng; cho phép đấu giá các công trình, trụ sở không sử dụng sau sáp nhập xóm để dùng kinh phí đó xây dựng các công trình phúc lợi mới giảm bớt đóng góp của người dân.

Cử tri Nguyễn Văn Sỹ - Xóm 3, xã Nam Nghĩa nêu ý kiến

Nhiều lượt ý kiến của cử tri đề xuất nhiều nội dung với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Nam Đàn

Đ/c Thái Văn Nông – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến của cử tri về việc giao quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp do hộ gia đinh khai hoang; vấn đề thu gom rác thải tại nông thôn

Những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị, đề xuất đã được lãnh đạo các Sở, ngành và UBND huyện Nam Đàn trao đổi cụ thể.

Đại biểu Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi các vấn đề cử tri kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc

Lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri, thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị huyện Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Nam Đàn, xã Nam Nghĩa nói riêng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Thông tin đến cử tri xã Nam Nghĩa về tình hình chung của tỉnh trong 05 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp nên nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đạt được nhiều kết quả rất tích cực, nhất là thu ngân sách, thu hút đầu tư... Hoạt động văn hóa, công tác an sinh xã hội được tỉnh quan tâm, đặc biệt trong năm nay tỉnh đã triển khai thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong đó cố gắng trong 3 năm (từ 2023-2025) sẽ hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo theo mục tiêu đặt ra.



Thông tin về kết quả buổi làm việc với Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý ban hành Nghị quyết mới về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là điều kiện rất thuận lợi để Nghệ An phát triển trong giai đoạn tới. Tinh thần của Nghị quyết mới được các đồng chí trong Bộ Chính trị kỳ vọng Nghệ An xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Nghệ An phải bước thật mạnh, tiến thật xa”.

Về với xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đan hôm nay, qua nghe báo cáo, nắm bắt tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ phấn khởi và vui mừng trước những kết quả xã và huyện đạt được, nhất là đến nay giá trị sản xuất đạt hơn 60 % kế hoạch. Đặc biệt, vụ Xuân này trên địa bàn huyện, xã được mùa toàn diện. Nam Nghĩa là một trong 5 xã của huyện Nam Đàn, là 1 trong 6 đơn vị cấp xã của tỉnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả đạt được của xã Nam Nghĩa, cũng như huyện Nam Đàn trong thời gian qua.

Năm 2023 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Trong đó, diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn, nhất là vấn đề cung ứng điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện cố gắng đạt được mục tiêu cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra.

Ngay khi Nghị quyết mới được Bộ Chính trị ban hành, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ gắn với thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với một khí thế mới, tầm nhìn mới; tập trung thực hiện các nội dung, đề án lớn; triển khai thực hiện các Chương trình MTQG...

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và mong muốn các cử tri luôn đồng hành với tỉnh để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tỉnh sẽ luôn đồng hành với xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn để xây dựng Nam Đàn, Nam Nghĩa trở thành huyện, xã phát triển toàn diện.

Với hội nghị hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá các ý kiến của cử tri rất thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm với tinh thần vì việc chung của tỉnh, của huyện. Đây đều là những vấn đề chính đáng cần được quan tâm, giải quyết, tuy nhiên có những vấn đề phải có lộ trình giải quyết bởi thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi, trả lời cụ thể một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Riêng đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đại biểu xin tiếp thu đầy đủ và chuyển tải đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, với trách nhiệm của Người đứng đầu chính quyền tỉnh phụ trách địa bàn huyện, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn sẽ luôn đồng hành cùng huyện, xã trong thực hiện các nhiệm vụ để Nghệ An, Nam Đàn, Nam Nghĩa xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

