Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8/2025

Phiên họp sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; đồng thời cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện 4 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68.

Quang cảnh phiên họp

Trong đó, về thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, trong tháng 8, mặc dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả khá tích cực, kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 19,54% so với cùng kỳ năm 2024 (đứng thứ 4 cả nước), luỹ kế 8 tháng, chỉ số IIP ước tăng 16,41%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt trên 2,75 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2024. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước thực hiện 18.271 tỷ đồng, đạt 103,1% dự toán và tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn

Về thu hút đầu tư: Lũy kế 8 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 48 dự án, điều chỉnh 125 lượt dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 19.138 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 10 dự án, điều chỉnh vốn cho 12 dự án; tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 350,1 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm Ngày truyền thống của nhiều ngành, lĩnh vực được triển khai thiết thực, ý nghĩa. Công tác ứng phó và khắc phục hậu quả các cơn bão số 5, số 6 được triển khai kịp thời, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, khi vừa khắc phục hoàn lưu cơn bão số 3, tiếp tục chịu ảnh hưởng trực tiếp cơn bão số 5, tuy vậy kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đã đạt được những kết quả khá tích cực. Điều này được thể thiện qua kết quả tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghiệp xây dựng, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư; các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện.

Việc vận hành chính quyền địa phương 02 cấp từng bước ổn định, cơ bản đảm bảo thông suốt hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm thực hiện, đặc biệt lĩnh vực giáo dục đào tạo có nhiều dấu ấn nổi bật. Tỉnh đã hoàn thành Chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba...

Trong thời gian qua, dù ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh, nhưng các ngày lễ lớn của Dân tộc, của tỉnh vẫn được quan tâm, tổ chức; các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp đã được thực hiện theo tiến độ. 04 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị được thực hiện theo Kế hoạch đề ra, đã từng bước hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với 10 nhóm nhiệm vụ được trình bày trong báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ trong năm 2025.

Trong đó, tiếp tục bám sát để tập trung chỉ đạo vận hành chính quyền địa phương 02 cấp hiệu quả, nhất là liên quan đến cơ chế chính sách, cơ sở vật chất và con người. Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung giải quyết tạo thuận lợi về thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Các cấp, các ngành rà soát, đánh giá lại những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm; bám sát kịch bản tăng trưởng điều chỉnh để chỉ đạo tăng tốc, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng, quý tiếp theo, tập trung các sản phẩm còn dư địa, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trong Quý 3 và cả năm, cũng như góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả nhiệm kỳ và tạo tiền đề cho nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện việc thu chi ngân sách hiệu quả, tập trung thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình MTQG đảm bảo tiến độ; chuẩn bị các điều kiện để xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2026 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 57, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong các ngành, lĩnh vực; thực hiện chuyển đổi số trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là các dịch vụ công liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đồng thời tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch triển khai các Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 66, Nghị quyết số 68.

Tập trung nguồn lực Trung ương hỗ trợ và nguồn lực của tỉnh để tiếp tục khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3, thiệt hại do cơn bão số 5 trên địa bàn tỉnh, trong đó cần quan tâm giúp người dân sớm ổn định đời sống, sản xuất, khôi phục hạ tầng thiết yếu về giao thông, năng lượng, thông tin... Tăng cường chủ động hoàn thiện lại các kịch bản ứng phó với thiên tai ở cấp xã với phương châm 04 tại chỗ.

Tiếp tục chăm lo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới; đảm bảo cung cầu trên địa bàn...

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải gắn chặt với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57

Phiên họp sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy cho biết đến thời điểm này theo báo cáo đã cơ bản hoàn thành được các mục tiêu trên 03 trụ cột chính quyền số, xã hội số, kinh tế số,; hoàn thành 19/20 chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải gắn chặt với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57. Trong đó, đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu xem xét ban hành cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn tỉnh; nghiên cứu có Nghị quyết quy định việc ủy quyền cho công chức cấp xã trong chứng thực ở cấp xã. UBND tỉnh, các ngành, địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; tập trung phát triển hạ tầng, dịch vụ công trực tuyến, số hóa cơ sở dữ liệu, tăng cường đảm bảo an toàn an ninh mạng, hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cơ chế để thu hút, đào tạo nhân lực có chất lượng về công nghệ thông tin...

Tập trung triển khai sớm, hiệu quả Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Tiếp đó, phiên họp đã nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2024-2025; định hướng nhiệm vụ năm học 2025-2026. Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với kết quả được nêu trong báo cáo; ghi nhận và chúc mừng những kết quả tích cực của ngành giáo dục và đào tạo đã được, ngành đã vươn lên vượt qua khó khăn để đạt được nhiều kết quả xuất sắc.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với 03 nhiệm vụ và giải pháp đột phá, đồng thời đề nghị ngành Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm thực hiện một số nội dung.

Đó là tập trung triển khai đồng bộ nhằm đột phá phát triển bền vững, thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện chiến lược đào tạo các ngành như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân... Đặc biệt tập trung triển khai sớm, hiệu quả Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời tiếp tục thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình về giáo dục, đào tạo của tỉnh.

Tiên phong ưu tiên thực hiện chủ trương về giáo dục trong bối cảnh chính quyền địa phương 02 cấp, thực hiện miễn học phí, phổ cập cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học; định hướng tổ chức dạy tiếng Lào cho học sinh các địa phương vùng biên giới; thực hiện tốt việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động giáo viên, khắc phục tình trạng giáo viên thừa thiếu cục bộ; kịp thời rà soát để đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, dành thỏa đáng ngân sách cho ngành giáo dục. Sắp xếp phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp, ưu tiên các cơ sở dôi dư sau sắp xếp để tổ chức xây dựng trường học hoặc nhà công vụ cho giáo viên, nhất là ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng các trường học vùng biên giới; chủ động khắc phục cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3, cơn bão số 5 để đảm bảo điều kiện trường lớp cho học sinh đến trường. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đạo tạo, hình thành mô hình quản trị trường học hiện đại ứng dụng thành tựu về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào quản lý điều hành của ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định...

Nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lô Văn Giáp báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng – Tổ trưởng Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội báo cáo công tác tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội

Trong chương trình làm việc sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội; Báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh việc tiếp thu chỉ đạo của Bộ Chính trị và các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội của Đảng bộ tỉnh, lần thứ XX, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; dự thảo Nghị quyết Đại hội; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời nghe báo cáo Chương trình tổng thể Đại hội; dự kiến chuẩn bị tham luận Đại hội; danh sách đại biểu khách mời; phương án trang trí khánh tiết trong, ngoài hội trường Đại hội.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn