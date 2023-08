UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2023

Trong phiên họp chiều nay, UBND tỉnh đã thông qua các nội dung: - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023- 2030. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển và điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo). - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Dự thảo Đề án “Đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025”