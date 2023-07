UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2023

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo tình hình thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 6/2023

Phiên họp đã nghe Báo cáo thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 6/2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác, tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 7 tháng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán tháng 8 năm 2023.

Thực hiện 5 nhóm giải pháp trọng tâm trong thu ngân sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hiện đang trong giai đoạn triển khai thực hiện, vì vậy đề nghị các ngành phối hợp triển khai các giải pháp để đạt được hiệu quả từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 mang lại.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng đề nghị ngành Du lịch tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các điểm đến của tỉnh; đặc biệt tại biển Cửa Lò cần quan tâm đến cảnh quan môi trường, các điểm tắm nước ngọt. Ngành Y tế cần giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế; tham mưu UBND tỉnh giải quyết sớm nhất các vướng mắc, khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Về lĩnh vực thu ngân sách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết, hiện có 3 mảng sáng, 5 mảng tối, 4 nguyên nhân dẫn đến thu ngân sách đạt thấp. Cụ thể, 3 mảng sáng đó là: Thu ngân sách đạt tiến độ dự toán; thu ngân sách các huyện đạt tiến độ, đảm bảo được công tác thu, chi; thu từ các doanh nghiệp FDI liên tục tăng. 5 mảng tối đó là: Tổng thu đạt thấp so với cùng kỳ; nguồn thu từ các khoản thu lớn, lĩnh vực thu lớn giảm so với cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất đạt thấp; thu từ các doanh nghiệp lớn như bia, xi măng, sữa... giảm; nợ đọng tăng. 4 nguyên nhân thu ngân sách đạt thấp đó là: Tình hình sản xuất kinh doanh, kinh tế, thị trường cung ứng bị đứt gãy, sụt giảm; thị trường bất động sản trầm lắng; giảm thuế giá trị gia tăng; sự phối hợp giữa các Sở, ngành chưa tốt, “còn có biểu hiện quyền anh quyền tôi”.

Về các giải pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị cần tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Yêu cầu Cục Thuế giao chỉ tiêu rà soát đánh giá đối với từng chi cục, từng phòng nghiệp vụ, gắn với đó là tăng cường thu hồi nợ đọng, chống thất thu; không tự ý đặt ra các biện pháp, giải pháp thu trái quy định. Quản lý việc thu ngân sách gắn với việc đồng hành, hỗ trợ cùng các doanh nghiệp; cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực sự quan tâm về nội dung này. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức các buổi làm việc với các doanh nghiệp có số thu lớn để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; giải quyết các vướng mắc trong thu, nộp cấp quyền sử dụng đất trên cơ sở đúng quy định của pháp luật hiện hành. Điều hành thu, xây dựng dự toán thu, chi năm 2024.

Triển khai ngay các nội dung Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết trong tháng 7, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp ổn định, công nghiệp có chuyển biến. Dịch vụ, du lịch phát triển. Tổng mức đầu tư gấp 1,33 lần so với cùng kỳ, đây là tín hiệu tích cực.

Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả. Trong đó, kết quả thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học nhìn chung chất lượng tốt; Nghệ An vẫn được đánh giá là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục tốt cả mũi nhọn và cả toàn diện. Các hoạt động “uống nước nhớ nguồn” kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức trang trọng, hiệu quả, thiết thực.

Đặc biệt, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây là cơ sở để tỉnh có thêm động lực, nguồn lực, thêm cơ chế chính sách để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Trong tháng, UBND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, các báo cáo trình Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được HĐND tỉnh thông qua. Quốc phòng – an ninh được duy trì tích cực, ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung cao độ để rà soát, phát hiện kịp thời, giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp theo tinh thần chủ động với quan điểm “Khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp là khó khăn, vướng mắc của tỉnh. Tháo gỡ cho doanh nghiệp để góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh.”

Bên cạnh đó, bám sát việc thực hiện các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực sản xuất, dich vụ, duy trì sản xuất nông nghiệp. Tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngành KH&ĐT căn cứ vào các cuộc làm việc của thành viên Chính phủ với địa phương để tăng cường công tác phối hợp với các ngành, địa phương của tỉnh để tham mưu các nội dung báo cáo khi có chương trình làm việc hoặc khi có yêu cầu nội dung báo cáo.

Ngành NN&PTNT tiếp tục duy trì, chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, chủ động công tác phòng, chống cháy rừng, chủ động các phương án ứng phó với mùa mưa lũ cuối năm, tập trung khắc phục sửa chữa các công trình ách yếu.

Ngành Công thương tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các sản phẩm có thể bù đắp được thiếu hụt; bám sát và thực hiện quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia; đảm bảo các nhà đầu tư được tiếp cận các thông tin công bằng, bình đẳng, minh bạch để tìm ra nhà đầu tư có năng lực tài chính và khả năng thực hiện dự án.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai ngay các nội dung Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó phối hợp với cơ quan Chính phủ xây dựng chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết, đồng thời xây dựng chương trình hành động của tỉnh để thực hiện Nghị quyết. Tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết với tinh thần “nếu không tận dụng cơ hội, không tổ chức quán triệt, không tổ chức huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện Nghị quyết này thì sẽ mất cơ hội”. Đồng thời, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, trong đó, rà soát lại phương án địa giới hành chính để đưa vào trong quy hoạch, trình UBND tỉnh trong tháng 8.

Siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính

Bên cạnh đó, các ngành cần phối hợp, tập trung triển khai Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023. Các cơ quan chủ trì là Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc, Sở LĐTB&XH chuẩn bị kỹ các nội dung để làm việc với Đoàn giám sát tối cao về 3 Chương trình MTQG.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp để trong tháng 8 tổ chức khởi công Khu công nghiệp Thọ Lộc và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư Cảng nước sâu Cửa Lò. Sở TN&MT phối hợp với huyện Diễn Châu để tìm ra giải pháp thực hiện giải phóng mặt bằng Quốc lộ 7.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 8, tổ chức Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh để tập trung đánh giá lại, phân nhóm các loại dự án nhằm thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Thực hiện việc thu, chi ngân sách nhưng phải giải quyết được các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn.

Về văn hóa – xã hội, tiếp tục quan tâm chỉ đạo để lĩnh vực này đạt được nhiều kết quả. Trong đó, ngành Giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới. Ngành Y tế thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, giải quyết các khó khăn của ngành. Ngành Văn hóa và Thể thao tiếp tục các hoạt động văn hóa, tổ chức tốt Festival Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Các cấp, các ngành chuẩn bị các điều kiện cho các ngày lễ lớn trong tháng 8.

Cùng với đó, cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ. Trong tháng 8, sau khi xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh sẽ tổ chức công bố DDCI năng lực cạnh tranh các Sở, ngành và cấp huyện. Giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính của các huyện.

Trong quý III/2023, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị chuyển đổi số, đánh giá kết quả một năm thực hiện và bàn kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Tiếp tục duy trì quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự, tránh để xảy ra một số vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp đã thống qua các nội dung dự thảo: - Dự thảo Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; - Dự thảo Quyết định ban hành Đề án nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2030; - Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2022-2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2023-2024 về giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 và các năm 2022, 2023 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; - Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch.

