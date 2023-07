Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phạm Thanh Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Duy Thọ - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Văn Diễn – Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh năm 2023

Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị cần xây dựng phóng sự để nêu bật được các kết quả đã đạt được

Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi đề nghị các ngành cần tổ chức buổi làm việc để đánh giá lại kết quả đã được đạt trong thời gian qua

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ đạo để tăng cường công tác tuyên truyền về những kết quả đã đạt được; có định hướng sớm để xây dựng phóng sự phù hợp

Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh năm 2023 nhằm đánh giá kết quả 01 năm thực hiện hợp tác phát triển giữa 03 tỉnh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng thời, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm tăng cường quan hệ phối hợp, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực giữa 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Dự kiến thời gian Hội nghị sẽ diễn ra vào giữa tháng 9/2023, tại thị xã Cửa Lò.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo các điều kiện cần thiết để Hội nghị tổ chức thành công, bảo đảm trang trọng, thiết thực và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức và xây dựng báo cáo kết quả đạt được trong 01 năm, gửi các dự thảo cho Thường trực Tỉnh ủy của 3 tỉnh để thống nhất các nội dung. Chuẩn bị dự thảo phân công nhiệm vụ tổ chức Hội nghị và các hoạt động bên lề; rà soát kỹ thành phần tham dự Hội nghị. Các ngành cần tổ chức buổi làm việc để đánh giá, thảo luận các kết quả đã đạt được trong từng lĩnh vực, từng ngành trong 01 năm qua.

Các tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của địa phương mình về các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị.

Phát triển Huyện Diễn Châu đạt đô thị loại IV vào năm 2025

Tiếp đó, phiên họp cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, phấn đấu phát triển huyện Diễn Châu đạt đô thị loại IV vào năm 2025 và trở thành thị xã Diễn Châu, đô thị loại III trước năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng cần ban hành cơ chế chính sách, tạo nguồn lực để Diễn Châu phát triển, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra

Nêu các khó khăn của huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng phương án lựa chọn hiện nay là tối ưu nhất, phù hợp với hiện trạng của huyện

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu Hà Xuân Quang tiếp thu các ý kiến của các đại biểu

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất với đồ án quy hoạch huyện Diễn Châu, trong đó thống nhất với mô hình cấu trúc phát triển gồm 01 trọng tâm, 03 hành lang phát triển, 01 động lực phát triển. Trọng tâm phát triển của huyện là khu vực trung tâm đô thị Phủ Diễn, đến năm 2025 đạt đô thị loại IV, đến năm 2030 trở thành thị xã và đạt đô thị loại III. 03 hành lang phát triển kinh tế gồm: Hành lang kinh tế biển; hành lang đô thị - dịch vụ - dịch vụ thương mại là hành lang đô thị, dịch vụ, dịch vụ thương mại phía Đông gắn với quốc lộ 1; hành lang sinh thái là khu vực phía Tây đường quốc lộ 1A. 01 động lực phát triển là Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Đánh giá cao quá trình nỗ lực của huyện Diễn Châu, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị cần quan tâm đến các thế mạnh của huyện, đặc biệt là phát triển đô thị, nông nghiệp, du lịch... Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong quy hoạch vùng cần quan tâm đến kết nối giữa vùng Tây Nam của huyện và vùng Tây Bắc; quan tâm đến các dự án giao thông trọng điểm của quốc gia đi qua huyện, trong đó, phát huy cao độ các điểm xuống của đường cao tốc tại địa bàn để vừa giúp kết nối giao thông Nam – Bắc thuận lợi, vừa phát triển kinh tế của huyện – đây là các cơ hội gắn liền với các dự án trọng điểm quốc gia.

Thống nhất cao với mục tiêu phát triển huyện Diễn Châu đạt đô thị loại IV vào năm 2025 và trở thành thị xã Diễn Châu, đô thị loại III trước năm 2030, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tính toán, xây dựng cơ chế chính sách để huyện Diễn Châu có cú hích phát triển, đạt được các mục tiêu đề ra.

Thống nhất chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Hưng Yên, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên

Phiên họp cũng đã thống nhất chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Hưng Yên, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Theo đó, ngành nghề hoạt động của Cụm công nghiệp là thu hút các dự án chế tạo, lắp ráp thiết bị điện, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, sản phẩm phụ trợ, may mặc, sản xuất đồ gia dụng, vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ, trang trí nội thất. Ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Tổng mức vốn đầu tư dự án là 265,839 tỷ đồng.

Thực hiện chuẩn bị dự án từ quý IV/2022 đến hết quý III/2023. Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp và hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng từ Quý IV/2023 đến hết quý IV/2024. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Cũng trong sáng nay, phiên họp thống nhất thông qua nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại Quỳ Hợp; Dự thảo Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2030”.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn