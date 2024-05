UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua các nội dung: - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024. - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Cửa Lò sản xuất, cung ứng. - Phương án bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2023. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 – 2025. - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Nâng cao năng lực Tin học cho học sinh phổ thông tỉnh Nghệ An theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2024-2030. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị trong các ngành nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất cộng đồng thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các năm 2021, 2022, 2023, 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định một số yếu tố khi xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn để thực hiện dự án đường giao thông vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt VII. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.