Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2024

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Đ/c Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh báo cáo nội dung dự thảo Nghị quyết

Phiên họp cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Vinh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Theo dự thảo Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành phố Vinh Vinh có nền tảng của thành phố biển văn minh, hiện đại; kinh tế phát triển nhanh, bền vững, trở thành đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới, sáng tạo của vùng Bắc Trung Bộ về thương mại, du lịch, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao với dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân được tăng cường.

Đến năm 2050, thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại; là đô thị trung tâm, một trong những động lực phát triển, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị thành phố xác định nội hàm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đề nghị thành phố Vinh cần xây dựng Nghị quyết gọn, rõ hơn để có cái nhìn hệ thống; đồng thời xem xét lại chỉ tiêu, cơ cấu nguồn thu ngân sách của Thành phố vào năm 2030 và xem xét lại một số chỉ tiêu xã hội...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đây là thời điểm thuận lợi để ban hành Nghị quyết cho thành phố Vinh khi tỉnh đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh. Do đó, căn cứ cũng như quan điểm xây dựng Nghị quyết phát triển thành phố Vinh cần bám sát Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 39 và Quy hoạch tỉnh. Việc đưa ra các quan điểm phải rõ, tránh nhầm lẫn với nhiệm vụ thực hiện. Về mục tiêu cần phải xác định rõ nội hàm để phấn đấu thực hiện và để diễn đạt chuẩn xác, dễ hiểu; việc lựa chọn chỉ tiêu đưa vào Nghị quyết nên lựa chọn những chỉ tiêu cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm.

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thành phố Vinh cần xác định rõ nhiệm vụ của thành phố để tránh trùng lắp nhiệm vụ của tỉnh mà nên tập trung vào phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị thành phố xây dựng quy hoạch có tầm nhìn dài hạn để trở thành thành phố văn minh hiện đại; cần bổ sung giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An, thành phố Vinh phải chuẩn bị các điều kiện để mở rộng thành phố theo Quyết định số 52 của Chính phủ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cho rằng, Nghị quyết cần thể hiện được nhận thức việc xây dựng thành phố Vinh là nhiệm vụ của toàn tỉnh; đồng thời xác định rõ định hướng phát triển của thành phố và từ đó xác định động lực phát triển của thành phố; cũng như xác định thành phố Vinh là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, vậy động lực của thành phố Vinh là gì?

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An, những vấn đề bức xúc trước mắt và vấn đề lâu dài của thành phố cần được giải quyết đó là xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch. Bên cạnh đó, cần phải quan tâm đến vấn đề xây dựng hạ tầng nội thành và hạ tầng kết nối khi mở rộng thành phố...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá về tổng thể Nghị quyết còn hơi dài do đó cần phải rút ngắn, cô đọng lại; tránh lặp từ, lặp nội dung mà cần minh định được những vấn đề lớn.

Thành phố nên nghiên cứu cân nhắc việc xây dựng Nghị quyết đến năm 2035 để có tầm nhìn dài hạn hơn. Các mục tiêu cần phải xác định ngay từ bây giờ.

Thành phố cần tiến hành so sánh với các thành phố tương đồng (Nha Trang, Ninh Bình, Thanh Hóa...) để nhận diện đúng về vị trí của mình; đồng thời cần bám sát Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, các Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Vinh để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm để từ đó thấy được trách nhiệm của Trung ương, của tỉnh và thành phố.

Việc xây dựng thành phố phải lưu ý đến công tác quy hoạch, trong đó có việc quy hoạch mới, điều chỉnh quy hoạch, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu; chú ý đến quy hoạch dài hạn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (giao thông, môi trường, thoát nước), quy hoạch hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, thể thao), quy hoạch không gian thành phố Vinh mở rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu các Sở, ngành phải cùng với thành phố tham gia góp ý sâu vào việc xây dựng nội dung Nghị quyết. Phía thành phố Vinh cần phải thể hiện quyết tâm, tâm thế của mình và tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng Nghị quyết đạt chất lượng; hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào kỳ họp thường kỳ tháng 5/2024.

Trong phiên họp sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng, huyện Diễn Châu tỷ lệ 1/10.000; nghe báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Cầu nối Quốc lộ 7C với Cảng nước sâu Cửa Lò; chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ Dự án ’Hỗ trợ nạn nhân mua bán người và người di cư dễ bị tổn thương” do Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam tài trợ; phương án phân bổ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

Phiên họp cũng đã cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn