UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2026

Quang cảnh phiên họp thường kỳ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 3/2026 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 4/2026

Phiên họp đã nghe các nội dung gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 3/2026 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 4/2026; tổng hợp nhật ký xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, địa phương. Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 4/2026, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 5/2026. Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai Chương trình hành động số 11-CTr/HĐ ngày 10/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho ý kiến vào phương án hợp nhất 07 Công ty TNHH MTV Thủy lợi thành Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, giao các mỏ đất để phục vụ các dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu các ngành phối hợp, rà soát các vướng mắc trong việc chi trả lương cho các giáo viên, nhân viên hợp đồng

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang cho biết, Sở sẽ tiếp tục rà soát kỹ các nội dung để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị bảo đảm các điều kiện tổ chức sản xuất vụ Hè Thu ngay sau khi thu hoạch lúa vụ Xuân; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chỉ rõ 06 kết quả đã đạt được và 03 tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng. Các Tổ công tác của UBND tỉnh bám sát kịch bản, rà soát dư địa từng ngành, từng lĩnh vực, đề xuất giải pháp đột phá, khả thi để tăng tốc phát triển trong các tháng, quý tiếp theo.

Yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp các Sở, ngành, địa phương, Ban quản lý nào chưa thực hiện giải ngân được vốn đầu tư công, định kỳ mỗi tuần một lần phải báo cáo cụ thể. Giám đốc các Sở, ngành phải có trách nhiệm chỉ đạo quyết liệt các cấp ngành, đặc biệt là cấp xã trong giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân nguồn vốn; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn thấp phải khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục ngay.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện các điều kiện để khởi công, triển khai đúng tiến độ các dự án trọng điểm, trong đó đặc biệt lưu ý các dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, Cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ, Khu công nghiệp VSIP 3, các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, các dự án do Sungroup đề xuất … Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư phải tập trung cao độ, rà soát kỹ lưỡng cho công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các dự án. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư... tuyệt đối không để ảnh hưởng tiến độ các dự án.

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, cơ quan Thuế, Hải quan, các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy nhanh thu tiền sử dụng đất. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm chi đúng, chi đủ, có hiệu quả.

Các Sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất công nghiệp, sớm đưa các dự án sản xuất vào hoạt động.

Sở Công thương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất và vận tải hàng hóa xuất khẩu. Phối hợp với ngành Điện bảo đảm cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các nhà máy thủy điện đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh, nhất là trong tháng cao điểm nắng nóng.

Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc tập trung hoàn thiện quy hoạch cấp xã để trình UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng Đề án chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc TP Vinh (cũ).

Đối với ngành du lịch, định hướng của tỉnh là chuyển dịch từ làm nhỏ lẻ, manh mún sang thu hút các tập đoàn lớn đầu tư bài bản, chuyên nghiệp nhằm tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách quốc tế. Các ngành, địa phương liên quan tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tốc thúc đẩy phát triển du lịch trong mùa cao điểm.

Ngành y tế phải kiện toàn lại hệ thống nhân lực từ tuyến tỉnh đến cơ sở, thực hiện đào tạo, luân chuyển bác sĩ từ các bệnh viện lớn về tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt, công tác tuyển dụng viên chức trong ngành y tế và giáo dục phải được thực hiện công khai qua hình thức thi tuyển, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "gửi gắm" hay nể nang nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng tốt nhất phục vụ Nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương chủ động phương án phòng chống cháy rừng và hạn hán, đồng thời đẩy nhanh thu hoạch vụ Xuân để triển khai sản xuất vụ Hè Thu đúng khung thời vụ. Tăng cường phòng cháy, chữa cháy, chủ động phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa nắng nóng trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn