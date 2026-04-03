UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 4/2026

Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp

Trong phiên họp chiều nay, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào nội dung dự thảo các Quyết định, Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, trong đó có dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Khoa báo cáo nội dung dự thảo Đề án

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết: Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ việc rà soát, sắp xếp và sáp nhập các cơ sở giáo dục, qua đó từng bước tinh gọn hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động. Toàn tỉnh đã giảm 34 trường công lập, bao gồm 11 trường Mầm non, 16 trường Tiểu học và 7 trường Trung học cơ sở. Đồng thời, 251 điểm trường lẻ cũng được cắt giảm, trong đó có 83 điểm mầm non, 163 điểm tiểu học và 5 điểm trung học cơ sở.

Tính đến năm học 2025 – 2026, quy mô mạng lưới trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Toàn tỉnh có 1.528 cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên, gồm 541 cơ sở Mầm non, 479 cơ sở Tiểu học, 396 cơ sở Trung học cơ sở, 91 cơ sở Trung học phổ thông và 21 cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trong số này, có 1.432 đơn vị công lập và 86 đơn vị ngoài công lập. Hệ thống vẫn còn 883 điểm trường lẻ. Đáng chú ý, tại 21 xã biên giới, mạng lưới giáo dục được duy trì với 49 cơ sở mầm non, 52 cơ sở tiểu học, 45 cơ sở trung học cơ sở, 5 cơ sở trung học phổ thông và 3 cơ sở giáo dục thường xuyên, góp phần đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh vùng khó khăn.

Trên địa bàn tỉnh có 22 cơ sở giáo dục thường xuyên, gồm: 20 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, 02 Trung tâm giáo dục thường xuyên; trong đó, có 21 đơn vị công lập, 01 đơn vị ngoài công lập...

Trong giai đoạn 2026–2030, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh được triển khai theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời bảo đảm không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Theo đó, công tác sắp xếp tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về quy mô trường, lớp, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, định mức giáo viên; gắn với quy hoạch phát triển, quy mô dân số, mật độ dân cư và điều kiện địa lý. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên cả về số lượng và cơ cấu bộ môn theo quy định.

Một trong những nguyên tắc quan trọng là không thực hiện sáp nhập trường Mầm non với trường Phổ thông; không sáp nhập cơ sở Giáo dục thường xuyên với trường Phổ thông. Việc sáp nhập trường, điểm trường chỉ được thực hiện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã/phường; đồng thời tiến hành sáp nhập hoặc giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu.

Việc sáp nhập bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường Mầm non, một trường Tiểu học và một trường Trung học cơ sở. Trong các trường hợp đặc biệt, có thể tổ chức trường phổ thông nhiều cấp học, nhưng phải bố trí khu vực riêng biệt cho từng cấp học, đáp ứng đầy đủ điều kiện dạy và học. Đối với các trường thuộc học sinh trên địa bàn hai xã, xem xét nhu cầu của học sinh, của nhân dân có thể đề xuất đưa học sinh về xã mình quản lý, xem xét để thực hiện trường liên cấp TH&THCS, hoặc thực hiện trường liên cấp THCS và THPT trên địa bàn xã...

Dự kiến trong giai đoạn 2026–2030, Giáo dục Mầm non: Sáp nhập, giảm 35 trường và 112 điểm trường lẻ. Giáo dục Tiểu học: Sáp nhập, giảm 74 trường và 52 điểm trường lẻ. Giáo dục Trung học cơ sở: Sáp nhập, giảm 17 trường và 14 điểm trường lẻ. Giáo dục Trung học phổ thông: Giữ nguyên 73 trường công lập; đồng thời nâng cấp, mở rộng quy mô một số trường trên địa bàn thành phố Vinh (cũ). Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên: Sáp nhập 21 Trung tâm thành 10 Trung tâm cấp vùng, giảm 11 Trung tâm. Trường trung cấp: Sắp xếp, hợp nhất 9 trường thành 5 trường, giảm 4 trường. Trường trung học nghề: Đây là mô hình mới, hiện chưa có đầy đủ văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động, do đó sẽ triển khai sau khi có quy định từ cấp có thẩm quyền...

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, hiện các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư cao, do đó yêu cầu phải xác định chính xác số lượng học sinh thực tế để xây dựng quy mô phòng học và phòng chức năng phù hợp, tránh tình trạng lãng phí hoặc không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đạo tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính rà soát để thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập hợp lý, đúng theo quy định của Trung ương.

Cũng trong chiều nay, phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả 03 năm triển khai Chương trình hành động số 49-CTr/TU, ngày 13/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chiến lước phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030; dự thảo Báo báo sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh cũng đã thảo luận và cho ý kiến về chủ trương đề xuất cho phép khảo sát đối với Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Quế Phong; chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy chế biến và sản xuất giấy tại xã Nghĩa Khánh; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Quyết định ban hành Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu định hướng đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; dự thảo Quyết định phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Ngay sau phiên họp chuyên đề, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh cũng đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để nghe báo cáo và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền, gồm: Đề xuất phương án phân bổ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ trên địa bàn tỉnh với số tiền 160 tỷ đồng; cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ…

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn