Báo Thái Lan: Quan hệ với Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 26-5, báo Bangkok Post viết rằng khi đến Bangkok vào ngày mai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thấy một Thái Lan sẵn sàng liên kết với định hướng chiến lược cũng như với kinh tế của Việt Nam.

Thái Lan xem Việt Nam là đối tác đáng tin cậy

"Trong hai thập kỷ qua, quan hệ song phương ngày càng năng động. Không ngoa khi nói rằng Việt Nam đã trở thành một trong những nước láng giềng thân thiết nhất của Thái Lan dù không có chung đường biên giới. Chuyến thăm cấp nhà nước này sẽ củng cố hơn nữa cam kết của hai nước với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện", tờ báo viết.

Bangkok Post cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính lịch sử và diễn ra trong bối cảnh địa chính trị biến động sâu sắc. Việt Nam đang nổi lên như một trong những động lực kinh tế chủ chốt của khu vực, với dự báo tăng trưởng GDP đạt 8% trong năm nay - cao nhất Đông Nam Á, đang muốn nâng cao vị thế khu vực và quốc tế.

"Thái Lan và Việt Nam, hai nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á lục địa, có vị thế thuận lợi để cùng nhau định hình tương lai của khu vực", Bangkok Post viết, điểm lại quá trình hai nước thiết lập quan hệ cách đây 50 năm, nâng quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2013 và trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5-2025.

Tờ báo này cho rằng quan hệ đối tác Thái Lan - Việt Nam ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng cho sự ổn định khu vực khi sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc buộc các quốc gia Đông Nam Á phải đối mặt với một bối cảnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng phân mảnh.

"Đáng chú ý, thái độ của người Thái đối với Việt Nam cũng đã thay đổi đáng kể. Trước đây, nhiều người Thái coi Việt Nam là đối thủ cạnh tranh.

Ngày nay, Việt Nam ngày càng được xem là một đối tác đáng tin cậy, mà việc hợp tác vừa có giá trị vừa mang lại hiệu quả. Sự thay đổi trong nhận thức này đã khuyến khích các nhà lãnh đạo hai bên tăng cường hợp tác cấp cao", Bangkok Post nhận định.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang đến cơ hội cho Thái Lan và Việt Nam tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc theo đuổi các lợi ích chung, đồng thời thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực, Bangkok Post kết luận.

Hơn cả ngoại giao

Với tiêu đề "Nhà lãnh đạo Việt Nam theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan", tờ Khaosod English cho rằng chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa cá nhân và lịch sử sâu sắc, vượt xa phạm vi ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ tới tỉnh Udon Thani để thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cộng đồng người Thái gốc Việt đang sinh sống tại khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm tại xã Chiang Phin, huyện Muang, tỉnh Udon Thani, lưu giữ ký ức về một giai đoạn hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan.

Ngày nay, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani đã được xây dựng thành trung tâm học tập lịch sử và bảo tàng với sự đóng góp, gìn giữ của cộng đồng người Thái gốc Việt tại địa phương.

Khuôn viên khu tái hiện không gian sinh hoạt giản dị của Người thông qua ngôi nhà gỗ truyền thống cùng các vật dụng đơn sơ, vườn rau, kho thóc và chuồng gia súc, phản ánh đời sống nông thôn thời kỳ đó. Ngoài ra, bảo tàng cũng lưu giữ nhiều hình ảnh, tài liệu lịch sử và các trưng bày về quá trình di cư của cộng đồng người Việt tại Thái Lan.

Theo báo Khaosod English, kể từ khi chính thức mở cửa năm 2006, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành điểm đến thu hút du khách và là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn