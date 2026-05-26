Bộ Tổng Tham mưu triển khai thí điểm ứng dụng thủ tục hành chính về lĩnh vực nghĩa vụ quân sự tại Nghệ An

Cùng dự có Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại biểu Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Quân khu 4.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ tham gia tập huấn đã được các giảng viên là kỹ sư Công nghệ Thông tin của Tập đoàn Viettel giới thiệu tổng quan hệ thống, các thủ tục của lĩnh vực nghĩa vụ quân sự và hướng dẫn thực hành trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng.

Đại tá Phạm Minh Sự - Phó Trưởng phòng Quân số Chính sách, Cục Quân lực - Bộ Tổng Tham mưu quán triệt các nội dung triển khai khai thí điểm ứng dụng các thủ tục hành chính về lĩnh vực nghĩa vụ quân sự

Thông qua thí điểm nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự ở cơ sở nắm được tổng quan về hệ thống thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực nghĩa vụ quân sự trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng. Góp phần cải cách hành chính, giảm tải khối lượng công việc và hoạt động chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quân sự các cấp trong thực hiện các nội dung về quản lý, đăng ký nghĩa vụ quân sự, đồng thời giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức và kinh tế.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn