Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2026

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII Nguyễn Nam Đình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII Nguyễn Như Khôi. Cùng tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo Kế hoạch, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ được khai mạc vào lúc 14h00 ngày 27/3/2026. Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới đã được hoàn tất. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tiến hành bầu Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND tỉnh; thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XIX và thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2026...

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 3, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 4/2026 của Thường trực HĐND tỉnh. Điểm nhấn quan trọng nhất trong tháng 03 là công tác chuẩn bị bầu cử. Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra và triển khai các nhiệm vụ bầu cử theo thẩm quyền, đồng thời tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh tại các địa phương. Công tác tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX cũng được thực hiện tích cực.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu góp ý về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu góp ý vào chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX

Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 11/11 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng tích cực tiếp công dân tại các điểm bầu cử xã, phường.

Bước sang tháng 4, Thường trực HĐND tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm chuyển giao nhiệm kỳ và ổn định bộ máy mới. Trong đó, tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX để trình phê chuẩn các chức danh theo quy định. Đồng thời, thực hiện phê chuẩn các chức danh của HĐND cấp xã. Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận chất vấn, giải trình và các Nghị quyết đã được thông qua trong nhiệm kỳ trước. Rà soát, đôn đốc các cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của cử tri còn tồn đọng.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao, Thường trực HĐND tỉnh đang nỗ lực đảm bảo cho sự chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ diễn ra thông suốt, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cử tri tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung, quy trình, quy định để hoàn thiện các hồ sơ trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng và tiến độ của Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 theo yêu cầu của Trung ương.

Đồng tình với nội dung đánh giá kết quả hoạt động tháng 3, nhiệm vụ tháng 4/2026 của Thường trực HĐND tỉnh trong báo cáo, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu cần khẩn trương xây dựng Chương trình giám sát chuyên đề năm 2026 của Thường trực HĐND tỉnh. Mục tiêu là để điều hòa các Chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại các đơn vị bầu cử. Chủ động tiếp nhận và xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri. Đặc biệt lưu ý những đơn thư đã gửi từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời, phải có văn bản đôn đốc cụ thể gửi cho từng đơn vị. Trong trường hợp các đơn vị vẫn chậm trễ kéo dài, Văn phòng phải báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để có phương án xử lý cụ thể.

Cũng trong phiên họp chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn