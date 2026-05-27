Hàn Quốc: Sập cầu vượt đang tháo dỡ, ít nhất 3 người thiệt mạng

Hiện trường vụ sập cầu vượt tại Seoul ngày 26-5 - Ảnh: AP

Vụ việc làm gián đoạn hoạt động đường sắt tại khu vực và buộc chính quyền địa phương khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Hãng tin Yonhap, sự cố xảy ra vào khoảng 14h32 chiều 26-5 (giờ địa phương) tại cầu vượt Seosomun nằm ở phía tây Seoul. Một phần kết cấu của cây cầu cùng nhiều mảnh vỡ từ công trình bất ngờ đổ sập xuống mặt đất trong lúc các công nhân đang làm việc.

Ban đầu, vụ tai nạn khiến hai người đàn ông ở độ tuổi 50 và 60 tử vong. Một nạn nhân bị thương sau đó cũng không qua khỏi tại bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng lên ba người.

Ba công nhân khác sống sót gồm những người ở độ tuổi 30, 40 và 50, được xác định bị thương ở vùng thắt lưng, đầu và xương sườn.

Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra sự cố có tổng cộng 13 người ở gần hiện trường, trong đó bảy người đã kịp sơ tán an toàn.

Ông Lee Jong Woon, quan chức thuộc Sở Cứu hỏa Seodaemun, cho biết các công nhân đã tạm dừng công việc tháo dỡ diễn ra từ đêm trước và tiến hành kiểm tra an toàn vào khoảng 14h.

Trong quá trình này, các dầm cầu - bộ phận kết cấu có chức năng nâng đỡ công trình - được cho là đã bất ngờ đổ sập.

Khoảnh khắc cây cầu bất ngờ đổ sập - Video: X/@FreedomtoMars

Không chỉ ảnh hưởng tới khu vực công trường, các mảnh vỡ từ vụ sập còn rơi xuống tuyến đường sắt gần đó. Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc sau đó phải tạm thời đình chỉ hoạt động tàu giữa ga Seoul và ga Sinchon để bảo đảm an toàn và xử lý hiện trường.

Cây cầu vượt Seosomun vốn đã xuống cấp và nằm trong kế hoạch tháo dỡ hoàn toàn trước đầu tháng tới.

Sau vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện nguyên nhân tai nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng biện pháp nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn.

Ông Lee cũng yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả và điều trị người bị thương.

Trước đó, Thủ tướng Kim Min Seok đã chỉ đạo huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị phục vụ hoạt động cứu hộ, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để bảo đảm cứu nạn hiệu quả và tránh phát sinh thêm thương vong.

Đến cuối ngày, chính quyền thành phố Seoul đã kích hoạt trung tâm chỉ huy ứng phó thảm họa và an toàn để theo dõi tình hình.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn