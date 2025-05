UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2025

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; đại diện các ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2025

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 4/2025

Phiên họp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 4/2025; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị.

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hoá cho biết trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính như hiện nay, đến ngày 1/7 sẽ phải thay đổi lại bộ thủ tục hành chính, vì vậy hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cần phải ban hành kịp thời. HIện ngành đang rà soát lại các thủ tục hành chính để đến ngày 1/7 sửa đổi, bổ sung tuy nhiên chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang nêu một số khó khăn khi bỏ chính quyền cấp huyện, sẽ tạo áp lực rất lớn đến hiệu lực quản lý nhà nước của các ngành. Đề nghị nghiên cứu, chủ động giao các ngành chủ động xem xét tình hình, khả năng quản lý của ngành để đảm bảo mọi nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn vẫn được thực hiện liên tục, hiệu quả, không gián đoạn

Phát biểu tại phiên họp, lãnh đạo các Sở, ngành đã báo cáo, làm rõ những kết quả đạt được trong tháng; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân. Lãnh đạo các Sở, ngành đề nghị tiếp tục thúc đẩy thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tập trung đẩy mạnh đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp…

Đồng thời tăng cường phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại vùng biên giới; cần quan tâm đến tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, vi phạm pháp luật và tội phạm gia tăng; có giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, giá vật liệu cao dẫn đến tình trạng khai thác quá trữ lượng, khai thác trái phép…

Nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, nỗ lực vượt qua thách thức, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá, trong tháng 4, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tập trung cao độ trong việc triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Lễ lớn của đất nước…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng 10,5%.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành hoàn thiện, tham mưu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng; chủ động phối hợp các Sở, ngành để tham mưu UBND tỉnh cụ thể hoá kịp thời khi Chính phủ ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 01/NQ-CP. Các Sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng (điều chỉnh) để khẩn trương tăng tốc trong các tháng/quý tiếp theo, tập trung các sản phẩm còn dư địa của các ngành, lĩnh vực để bù đắp sản phẩm thiếu hụt của quý I.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện và triển khai hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp từ ngày 01/7/2025; đảm bảo mọi nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn vẫn được thực hiện liên tục, hiệu quả, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung tên gọi của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, tham mưu trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh vào ngày 08/5/2025.

Các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết để các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025. Chủ động rà soát, nghiên cứu tham mưu điều chỉnh các quy định về tổ chức chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, thanh tra, quy hoạch, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng, đất đai, quy hoạch, kế hoạch,... theo mô hình không tổ chức cấp huyện để thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ việc sắp xếp.

Thanh tra tỉnh tham mưu kết thúc hoạt động Thanh tra cấp huyện và Thanh tra sở, tổ chức lại thành các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh, hoàn thành trong tháng 5/2025.

Các đại biểu tham dự phiên họp thường kỳ

Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình MTQG. Trong đó, giao các Sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư phải bảo đảm tiến độ giải ngân của từng dự án theo kế hoạch từng tháng, nhất là các dự án trọng điểm nhằm sớm khai thác hiệu quả công trình để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Rà soát hồ sơ, tài liệu, lập danh mục và dự kiến phương án bàn giao, tiếp nhận chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu triển khai công tác chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công chịu ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm tính liên tục, không xảy ra đình trệ, gián đoạn, bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Tham mưu, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện xử lý chuyển tiếp về tài chính, ngân sách nhà nước khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Đối với các công trình, dự án trọng điểm, các Sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo kết luận số 1789-TB/TU ngày 23/4/2025.

Tổ chức tốt Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội theo kế hoạch. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học; chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ thi, nhất là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức tốt Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” tại sân vận động Làng Sen và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh quảng bá thu hút du khách; phối hợp các địa phương quản lý giá dịch vụ, chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch; nhất là phối hợp và chỉ đạo UBND thành phố Vinh khẩn trương bổ sung, chấn chỉnh hoạt động du lịch tại Cửa Lò, chuẩn bị tốt nhất đón mùa khách du lịch cao điểm vào dịp hè 2025.

Sở Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch trong giai đoạn giao mùa; tăng cường công tác truyền thông, thực hiện các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước đối với trẻ em, nhất là kỳ nghỉ hè sắp đến. Chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để khánh thành dự án Bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2 trước ngày 19/5/2025.

Sở Nội vụ tăng cường kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Tham mưu tổ chức tốt Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; cải cách hành chính, chuyển đổi số; đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP. Tập trung thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính theo nội dung Công điện số 56/CĐ-TTg ngày 04/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ; lưu ý khẩn trương hoàn thành việc tổng hợp, thống kê danh mục thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và công bố, công khai đầy đủ thủ tục hành chính nội bộ theo đúng yêu cầu của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 08/5/2025.

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu triển khai kịp thời Kế hoạch hành động số 328/KH-TU ngày 24/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cập nhật và tổ chức lại các hệ thống quản lý văn bản và điều hành liên thông, gửi nhận văn bản điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến đảm bảo thông suốt, liên tục.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình phát sinh từ cơ sở để tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, không để phát sinh các vấn đề phức tạp trên địa bàn. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các ngành liên quan phối hợp các địa phương tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về lấn chiếm đất đai, trật tự xây dựng,... nhất là trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả, thực chất các biện pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng…

