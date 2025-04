UBND tỉnh họp xử lý vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh cuộc họp

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn có tổng chiều dài tuyến khoảng 10,69 Km. Đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), chi trả tiền và giải phóng mặt bằng được 4,55/10,7Km, đạt 42,53% cơ bản hoàn thành đất nông nghiệp, còn lại 6,15 Km/525 hộ, UBND huyện Nam Đàn đang tiếp tục triển khai thực hiện. Dự kiến tái định cư 37 hộ.

Về hạ tầng kỹ thuật, đường điện chiếu sáng, đã triển khai di dời 10,0/21,0Km (tính hai bên đường), đang tiếp tục triển khai thi công; đã triển khai di dời 10,5/21,0Km cây xanh, đang tiếp tục triển khai thi công. Cáp viễn thông Viettel, VNPT, triển khai theo hình thức cuốn chiếu, phối hợp với Nhà thầu thi công, thi công đến đâu, vướng mắc di dời đến đó, đã triển khai di dời 4,0/10,7Km…

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn nêu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các tiểu dự án di dời hạ tầng phục vụ công tác GPMB

Theo Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn, việc di dời hạ tầng phục vụ GPMB có vướng mắc do điện chiếu sáng, điện trung hạ thế, cây xanh liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều chủ quản lý. Phạm vi thi công đang vướng hệ thống cấp nước sinh hoạt của Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An, chưa phối hợp để di dời ra khỏi phạm vi GPMB, do đó Nhà thầu gặp khó khăn trong quá trình thi công, xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện Nam Đàn…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Tài nguyên Phạm Văn Toàn cho biết công tác bồi thường và xác định giá đất hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là trong quá trình phê duyệt phương án bồi thường

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng trả lời các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nơi đi, nơi đến cho người dân

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An đề nghị huyện Nam Đàn kiểm kê, kiểm đếm sớm đối với các hộ đền bù về đất ở, đất vườn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Qua nghe ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các đơn vị thực hiện dứt điểm, hoàn thành dự án trước ngày 20/6/2025. Huyện Nam Đàn kiện toàn lại Hội đồng bồi thường GPMB của huyện, phân công các cán bộ có năng lực phụ trách từng địa bàn các xã để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Tài nguyên tập trung hoàn thiện hồ sơ, kiểm kê, công khai hồ sơ đầy đủ, minh bạch; cùng với huyện và các đơn vị liên quan rà soát lại các hộ không ảnh hưởng thì bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2025, tập trung bàn giao dứt điểm hồ sơ đền bù cho các hộ có đất còn lại chưa chi trả. Đối với các hộ đất ở tập trung xác định nguồn gốc, rà soát hoàn thiện hồ sơ trước ngày 10/5/2025; đối với các hộ bị ảnh hưởng đất vườn, lập hồ sơ xác nhận diện tích xong trước ngày 15/5/2025…

UBND huyện Nam Đàn tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ quản thực hiện công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định; hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện di dời các hạng mục điện chiếu sáng, cây xanh theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tái định cư để kịp thời giao đất cho các hộ dân, xong trước ngày 20/5/2025.

Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An cử cán bộ đầu mối có đủ thẩm quyền để kịp thời phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố ảnh hưởng đến đường ống nước; sớm có kế hoạch khẩn trương di dời các đoạn đường ống nằm trong phạm vi GPMB ra khỏi phạm vi của dự án.

Ban quản lý dự án 85 phối hợp với UBND huyện Nam Đàn để kiểm tra, rà soát trên toàn tuyến đối với các đoạn không phải thực hiện GPMB, tiếp nhận mặt bằng thi công dự án kịp thời. Phối hợp với Hội đồng GPMB huyện Nam Đàn để báo cáo chi tiết các khối lượng đã thực hiện, các khó khăn vướng mắc, đồng thời tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh, Sở Xây dựng để theo dõi, tham mưu báo cáo kịp thời. Tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp các hộ tái lấn chiếm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Quá trình triển khai thi công đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp và việc đi lại của nhân dân được thuận lợi.

Tiếp đó, các đại biểu đã họp nghe dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn.

Đại diện Ban Quản lý dự án 4 báo cáo tình hình thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL7

Dự án cải tạo nâng cấp QlL7 đoạn Km0 - Km36 dài 27,5 km qua địa bàn các huyện Diễn Châu khoảng 9,18 Km, huyện Yên Thành khoảng 14,02 Km, huyện Đô Lương khoảng 4,5 Km. Các địa phương đã bàn giao mặt bằng được khoảng 54,182m/55,405km (đạt 97,80%) tính cả trái và phải tuyến. Các nhà thầu đã tiếp cận để thi công được 54,182km/54,182km. Phần còn lại chưa bàn giao khoảng 1,220km/89 thửa đất chiếm 2,20%, bao gồm 44 đoạn. Trong đó, huyện Diễn Châu 24 đoạn/47 thửa với tổng chiều dài khoảng 0,517 km; Huyện Yên Thành 20 đoạn/ 42 thửa với tổng chiều dài khoảng 0,703 km.

Về tình hình cắm mốc chỉ giới mặt đường sau khi hoàn thiện đối với các đoạn vướng mặt bằng (không tính phần hệ thống thoát nước), Ban Quản lý dự án 4 đã phối hợp với các địa phương cắm mốc tại thực địa với 44 đoạn vướng mặt bằng thi công, đã thi công đủ nền mặt đường được 29 đoạn, còn lại khoảng 15 đoạn chưa đủ nền, mặt đường (Diễn Châu 9 đoạn, Yên Thành 06 đoạn).

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn làm rõ hơn về nội dung giải quyết khiếu nại của người dân về dự án

Đại diện UBND huyện Diễn Châu báo cáo các vướng mắc, khó khăn trong triển khai dự án

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Nguyễn Văn Dương cho biết huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan gặp gỡ, tuyên truyền để các hộ dân thống nhất chủ trương thực hiện dự án

Tại huyện Diễn Châu, một số người dân Diễn Thành yêu cầu đền bù phạm vi đất từ chân QL7, phần diện tích này nằm ngoài bìa đất được cấp. Ngoài ra, còn một số hộ dân đang tranh chấp đất đai khởi kiện đến toà án. 13 hộ dân xã Diễn Cát chưa đồng ý diện tích thu hồi trong Hồ sơ bồi thường GPMB; 20 hộ dân không đồng ý với phương án GPMB của Dự án cầu Đậu cũ năm 2007 và dự án mở rộng QL7 năm 2011 do đền bù chưa đúng, nay Hội đồng GPMB tính đền bù bổ sung bằng cách tính đơn giá tại thời điểm cũ và tính lãi suất theo trả chậm, các hộ dân kiến nghị tính giá tại thời điểm hiện nay.

Tại huyện Yên Thành, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tuy nhiên hộ dân không thống nhất, mặc dù đã tuyên truyền, vận động nhưng không chấp hành, phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu UBND các huyện Diễn Châu, Yên Thành tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nhà nước. Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong thời gian sớm nhất.

Rà soát lại các chế độ để thực hiện theo quy định pháp luật; trường hợp các hộ dân không thống nhất thì tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, trong đó cần xây dựng phương án hoàn thiện bảo vệ thi công đối với các tình huống để xử lý dứt điểm, hoàn thành dự án trước ngày 30/5/2025. Huyện Diễn Châu phối hợp với Ban Quản lý dự án 4 và các Sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết các vị trí khó khăn không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời có văn bản trả lời chậm nhất sau 02 ngày khi có ý kiến đề xuất của các huyện; đề nghị trả lời rõ, tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ hết mức trong công tác GPMB.

Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra cụ thể các đoạn, kịp thời cập nhật các khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh; dự kiến phương án xử lý kỹ thuật đảm bảo thoát nước tốt nhất cho người dân.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ, phối hợp với huyện tuyên truyền tạo đồng thuận sớm, hỗ trợ kịp thời về phương án bảo vệ thi công các công trình.

Ban Quản lý dự án 4 phối hợp với các Sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thi công các vị trí có mặt bằng; có phương án dự kiến để những vị trí thật sự khó khăn, hệ thống thoát nước không thể điều chỉnh thì có phương án xử lý…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn