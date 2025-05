Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh họp cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương hợp nhất 07 Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Theo Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Thuỷ lợi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, một trong những giải pháp thực hiện là: “Rà soát, sắp xếp các doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi cấp tỉnh, liên tỉnh. Mỗi tỉnh chỉ thành lập tối đa 01 Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi 100% vốn Nhà nước…”.

Việc hợp nhất 07 Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi (Bắc, Nam, Tây Bắc, Tây Nam, Thanh Chương, Tân Kỳ, Phủ Quỳ) thành Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nghệ An nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Thanh An cho ý kiến vào phương án tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu ý kiến

Phương án sắp xếp được đưa ra là hợp nhất nguyên trạng về tài chính, tài sản, nguồn vốn và lao động hiện có (đến thời điểm có quyết định của UBND tỉnh Nghệ An cho hợp nhất) của 07 Công ty TNHH MTV thủy lợi (Bắc, Nam, Tây Bắc, Tây Nam, Thanh Chương, Tân Kỳ, Phủ Quỳ) thành Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An. Cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV thủy lợi Nghệ An thực hiện theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc, Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 1, điều 90 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã cho ý kiến và thống nhất nội dung Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 13/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại, toàn tỉnh có 33 đầu mối cơ quan thanh tra với tổng số 269 công chức. Đề án sắp xếp được xây dựng: Kết thúc hoạt động của 12 Thanh tra Sở và 20 Thanh tra huyện để sắp xếp, tổ chức còn 01 đầu mối (Thanh tra tỉnh), giảm 32 đầu mối, đạt tỷ lệ hơn 96%.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh gồm Chánh Thanh tra và 03 Phó Chánh Thanh tra. Thanh tra tỉnh sau sắp xếp có 09 phòng với 151 công chức.

Trong chương trình làm việc sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cũng đã thông qua chủ trương xây dựng Bia tưởng niệm 16 liệt sĩ Hải quân hy sinh trong trận đánh ngày 17/8/1968 tại huyện Quỳnh Lưu để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cuộc họp cũng đã cho ý kiến vào việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá hoa tại Bản San, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong; cho ý kiến về xét tặng các hình thức khen thưởng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến về dự thảo Hướng dẫn đại hội Đảng các cấp và cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn