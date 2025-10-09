UBND tỉnh họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2025

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan; các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo

Các đại biểu dự họp báo

Đ/c Nguyễn Hồng Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2025 của tỉnh

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2025 của tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 8,61% (xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố, thứ hai tiểu vùng Bắc Trung Bộ). Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,35%, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,73%, riêng công nghiệp ước tăng 15,15%; khu vực dịch vụ ước tăng 7,63%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 4,93%. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng thực hiện 20.015 tỷ đồng, đạt 113% dự toán, bằng 129,7% cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 4.624,269 tỷ đồng, đạt 45,27%/tổng kế hoạch và đạt 50,99%/KH đã giao đầu năm (thấp hơn so với cùng kỳ đạt 60,26%); trong đó, nguồn đầu tư công tập trung đã giải ngân 1.843 tỷ đồng, đạt 39,24%/KH giao đầu năm. Một số nguồn vốn đạt khá như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (81,01%), Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (47%), nguồn thu sử dụng đất phần ngân sách tỉnh hưởng đưa vào đầu tư công tập trung (60,97%), nguồn thu xổ số kiến thiết (47,47%).

Luỹ kế trong năm 2025 (tính đến ngày 30/9/2025), trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT cho 55 dự án/TMĐT 11.275,1 tỷ đồng, điều chỉnh cho 147 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 42 lượt dự án/TMĐT tăng 22.560,9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 33.836 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 15 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 213,3 triệu USD (chiếm 27,3% về số lượng dự án và 48,1% về tổng vốn đầu tư), điều chỉnh vốn cho 14 dự án/TMĐT tăng 655,8 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 869,1 triệu USD…

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động cho các đối tượng chính sách, người nghèo được triển khai chu đáo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của nhân dân.

Công tác rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp được tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương; quyết liệt chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để hệ thống chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động từ 01/7/2025. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đề án số 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tiếp tục được chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả; Nghệ An tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ biểu dương là một trong những tỉnh, thành tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ của Đề án…

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025 đã đề ra, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh trong thời gian sớm nhất. Tập trung cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là hoàn thành, trình phê duyệt các chương trình, đề án, kế hoạch trong năm 2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Chủ động chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung dự kiến trình các Kỳ họp chuyên đề, kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Các cấp, các ngành chủ động bám sát và triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; khắc phục mọi khó khăn, thách thức, giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy mạnh mẽ quyết tâm đổi mới, đột phá, sáng tạo, sự chủ động, dám nghĩ, dám làm; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn; xử lý linh hoạt, hiệu quả với các vấn đề phát sinh.

Đồng thời tiếp tục tập trung khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 02 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2025 của tỉnh đạt 100% kế hoạch. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh. Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số…

Đ/c Hoàng Thị Thu Trang – Giám đốc Sở Tư pháp thông tin về tình hình văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2025

Cũng tại họp báo, lãnh đạo Sở Tư pháp cũng đã thông tin về tình hình văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2025, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 86 văn bản QPPL, trong đó có 17 Nghị quyết và 69 Quyết định; tăng 40 văn bản so với cùng kỳ năm 2024. Các văn bản QPPL của tỉnh đã được xây dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 100% chính sách đặc thù đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương được tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan; 100% văn bản đều được thẩm định trước khi ban hành. Đối với những vấn đề, chính sách lớn, phức tạp đã được khảo sát, đánh giá, sơ tổng kết thực tiễn kỹ lưỡng. Nhờ vậy, các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành, chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Nhà Báo Bá Thăng – Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam nêu ý kiến

Nhà Báo Khánh Hoan – Báo Thanh niên nêu ý kiến

Tại buổi họp báo, một số nhà báo, phóng viên đề nghị tỉnh cho biết việc chậm ban hành Bảng giá đất ở dự án Eco Central Park gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thất thoát thuế; việc tái định cư cho nhân dân vùng miền núi của tỉnh bị ảnh hưởng bởi 2 cơn bão vừa qua và việc tái định cư cho các hộ dân ở chung cư cũ trên địa bàn TP Vinh (cũ); công tác khắc phục hậu quả bão lụt, đặc biệt là việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ở TP Vinh (cũ). Giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, vì hiện có 427 doanh nghiệp trên địa bàn giải thể, gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tình trạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị quá tải; việc xây dựng Trạm bơm thoát nước ở địa bàn TP Vinh (cũ) để hạn chế ngập lụt; công tác quản lý tại Công viên Nguyễn Tất Thành…

Các nhà báo, phóng viên cũng đề nghị tỉnh cho biết việc chi trả chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; việc chi trả chế độ chính sách cho người làm công tác Hội; hỗ trợ cho ngư dân bị mất tín hiệu mạng viễn thông. Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú trên địa bàn thành phố Vinh (cũ); có hướng dẫn cụ thể đối với công tác điều tra phổ cập đầu năm học; công tác y tế học đường; việc xây dựng Trường Mầm non Cửa Nam, Trường THCS và Tiểu học Quang Trung; tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe vào ban đêm gây mất an ninh trật tự công cộng trên địa bàn…

Đ/c Lê Văn Lĩnh – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền

Đ/c Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền

Đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan đã trực tiếp trả lời, làm rõ các vấn đề được các cơ quan báo chí, dư luận quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các phóng viên, cơ quan báo chí trong việc bám sát thực tiễn đời sống, thông tin, tuyên truyền kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt thông tin kịp thời về tình hình bão lụt và công tác chỉ đạo của tỉnh trong phòng, chống và khắc phục bão lụt trên địa bàn tỉnh.

Về ý kiến của các nhà báo phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ và sẽ chỉ đạo, giao các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, sớm giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh.

Làm rõ thêm về những vấn đề báo chí quan tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đối với các dự án trên địa bàn hiện còn vướng mắc, quá trình triển khai, bàn giao chậm, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh sẽ trực tiếp rà soát các điểm xác định xây dựng khu tái định cư, chọn vị trí tái định cư phù hợp và sẽ cố gắng xây dựng khu tái định cư sớm để ổn định cuộc sống cho Nhân dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng làm rõ thêm các nội dung liên quan đến việc xây dựng chung cư cũ, Trạm bơm thoát nước; công tác quản lý tại Công viên Nguyễn Tất Thành…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống kinh tế - xã hội, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

