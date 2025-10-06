UBND tỉnh họp trực tuyến toàn tỉnh thúc đẩy đầu tư công năm 2025

Tham dự hội nghị có Giám đốc các Sở, lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều khó khăn trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Quang cảnh cuộc họp

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công chung của toàn tỉnh đến ngày 30/9/2025

Kế hoạch đầu tư công năm 2025, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao là 10.215,556 tỷ đồng, đã phân bổ chi tiết 9.985,71 tỷ đồng, đạt 97,75%; chưa phân bổ 229,846 tỷ đồng, chiếm 2,25%.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Tài chính, đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh đã giải ngân 4.624,269 tỷ đồng, đạt hơn 45%/tổng kế hoạch và đạt gần 51%/kế hoạch đã giao đầu năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, nguồn đầu tư công tập trung đã giải ngân 1.843 tỷ đồng, đạt hơn 39% kế hoạch đã giao, thấp hơn so với cùng kỳ. Kế hoạch các năm trước kéo dài đã giải ngân 319,191 tỷ đồng, đạt gần 33%.

Thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, toàn tỉnh có 91 dự án với tổng kinh phí đầu tư là 2.548,106 tỷ đồng, chiếm 45,18% tổng kế hoạch không ảnh hưởng của việc chuyển chủ đầu tư khi thực hiện; hiện mới chỉ giải ngân được 955,593 tỷ đồng, còn 1.592,514 tỷ đồng chưa giải ngân.

Một số đơn vị có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn gồm: Sở Xây dựng (1.020 tỷ đồng), Bệnh viện Ung bướu (349 tỷ đồng), Sở Y tế (159 tỷ đồng), Sở Giáo dục và Đào tạo (123 tỷ đồng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (114 tỷ đồng), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (108 tỷ đồng)…

Có 1.259 dự án với tổng vốn đầu tư là 3.091,95 tỷ đồng, chiếm 54,82% tổng kế hoạch phải chuyển chủ đầu tư khi thực hiện chính quyền 02 cấp; hiện mới chỉ giải ngân được 1.206,598 tỷ đồng, đạt 39,02%, còn 1.885,352 tỷ đồng chưa giải ngân. Một số đơn vị tiếp nhận số vốn còn phải giải ngân lớn gồm: Sở Xây dựng (472 tỷ đồng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (206 tỷ đồng), Sở Nông nghiệp và Môi trường (170 tỷ đồng), UBND các xã, phường (1.015 tỷ đồng).

Về khó khăn, vướng mắc đối với các dự án không ảnh hưởng của việc chuyển chủ đầu tư, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hoặc dự án chuyển tiếp phát sinh nội dung phải điều chỉnh dự án, thẩm định dự toán, đấu thầu. Bên cạnh đó, thời tiết các tháng vừa qua không thuận lợi, nhất là ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 5, số 10 đã làm gián đoạn thi công nhiều công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ lưu ý cần quan tâm đến việc thực hiện hạng mục dự án tái định cư của Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng; tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ sở hạ tầng y tế thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG Nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các Sở, ngành, địa phương rà soát các công trình, dự án để tập trung triển khai; đồng thời lưu tâm đến việc triển khai thực hiện nguồn vốn chuyển tiếp

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình hình giải ngân vốn đầu tư công giao cho Sở thực hiện

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An Vương Đình Nhuận báo cáo

Đối với các dự án ảnh hưởng tiến độ do thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp: Theo ý kiến của lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, hiện việc bàn giao tiếp nhận các dự án còn gặp khó khăn do số lượng dự án rất lớn, nhiều dự án đã được phê duyệt, triển khai từ lâu nên thông tin không đầy đủ; một số dự án có phạm vi triển khai rộng, qua địa bàn nhiều xã, việc bàn giao hiện trạng, hiện trường các dự án mất nhiều thời gian; một số Ban quản lý dự án khu vực chưa có lãnh đạo phụ trách (Anh Sơn, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Tương Dương, Yên Thành, Thái Hoà), thiếu cán bộ trực tiếp thống kê bàn giao…

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, có khoảng 505 tỷ đồng của 26 dự án dự kiến không thể giải ngân hết trong năm 2025. Từ nay đến hết năm, với lượng vốn còn lại rất lớn, tác động của việc bàn giao, chuyển tiếp dự án đầu tư công, điều kiện thời tiết không thuận lợi, dự kiến rất khó để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã phân tích về kết quả giải ngân của tỉnh, đặt trong bình quân chung của cả nước và việc kết quả giải ngân ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn để từ đó yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương xác định được trách nhiệm của mình trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ khó khăn với các chủ đầu tư nói chung, đặc biệt chia sẻ đối với các chủ đầu tư là các xã, phường sau khi đi vào vận hành chính quyền 02 địa phương 02 cấp. Cùng với việc thiếu cán bộ có chuyên môn, thì kể từ khi đi vào vận hành đầu tháng 7 tới nay, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra thiên tai, nhất là cơn bão số 3, số 5, số 10 đã gây thiệt hại lớn, làm ảnh hướng tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản và chỉ đạo từ rất sớm, thường xuyên, liên tục yêu cầu các chủ đầu tư rà soát lại các dự án do mình quản lý, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính. Tuy nhiên, ở một số địa phương việc rà soát, kiểm đếm còn chưa đầy đủ. Điều đó cho thấy, bên cạnh nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc triển khai thực hiện chậm theo kế hoạch. Thực tế cho thấy công tác quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản còn có nhiều kẽ hở. Bên cạnh đó, năng lực của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, công tác chuẩn bị đầu tư còn hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian còn lại của năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh chưa đầy 03 tháng nữa chúng ta phải phấn đấu để hoàn thành được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là giải ngân đạt 100% kế hoạch trong khi số vốn còn lại chưa giải ngân rất lớn do đó, yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương, nỗ lực hơn nữa, nhanh hơn trong thực hiện công tác bàn giao dự án và quản lý đôn đốc việc triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi cụ thể về hướng giải quyết đối với những dự án chưa được phân bổ vốn, dự án đã được phân bổ vốn nhưng chưa triển khai.

Đối với vấn đề kiện toàn các Ban Quản lý dự án khu vực, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho chủ trương điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo phụ trách các Ban quản lý dự án khu vực (Anh Sơn, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Tương Dương, Yên Thành, Thái Hoà). Đồng thời, thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động của các Ban quản lý dự án khu vực để các Ban hoàn thành nhiệm vụ bàn giao hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Sau khi hoàn thành việc bàn giao các công trình, dự án về cho các chủ đầu tư mới, UBND tỉnh rà soát, phân công, phân nhiệm lại. Đối với những xã còn thiếu cán bộ sẽ thực hiện điều động cán bộ về làm việc; phần còn lại sẽ điều động về làm việc tại Ban quản lý dự án của tỉnh. Các phường, xã sau khi tiếp nhận làm chủ đầu tư các dự án cần rà soát lại, những dự án nào đủ điều kiện, nguồn vốn thì liên hệ Ban Quản lý dự án của ngành giao thông, ngành nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thuê tư vấn quản lý dự án...

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Ban quản lý dự án khu vực và các chủ đầu tư mới khẩn trương bàn giao hồ sơ, tài liệu, khối lượng công việc. Ưu tiên bàn giao, tiếp nhận trước các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2025 và các năm trước kéo dài để tiếp tục triển khai thi công và giải ngân. Yêu cầu các Ban phải bàn giao đầy đủ để các chủ đầu tư mới có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Trường hợp có vướng mắc, báo cáo về Sở Tài chính để kịp thời hướng dẫn hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Các Ban quản lý dự án khẩn trương rà soát lại các dự án trên địa bàn và báo cáo điều chuyển những dự án còn lại, hoàn thành trước ngày 15/10/2025; đối với những dự án khi rà soát trước đó chưa cập nhật đầy đủ cần khẩn trương kiểm kê đầy đủ để phân loại và bàn giao cho chủ đầu tư mới.

Đối với việc giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan khi tiếp nhận; đồng thời, rà soát, tiếp nhận, đánh giá xem xét việc tiếp tục thực hiện đối với các dự án đã được cấp phép từ lâu báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với chủ đầu tư các dự án không chịu ảnh hưởng của việc chuyển chủ đầu tư khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp cần tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý; đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc liên quan để kịp thời tháo gỡ.

Đối với những dự án tiếp nhận theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh cần phải lập kế hoạch thi công, lộ trình, nguồn lực, kiểm tra hồ sơ liên quan như hồ sơ nghiệm thu khối lượng, đánh giá chất lượng, chuyển giai đoạn.... trên giấy tờ và ngoài thực địa. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các Sở, ngành, chủ đầu tư còn số vốn phải giải ngân trong 3 tháng cuối năm lớn yêu cầu các đồng chí Giám đốc Sở; Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân.

Giao UBND các xã, phường tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác GPMB, kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến tiến độ GPMB và giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tập trung rà soát để điều chỉnh, điều chuyển các dự án giải ngân chậm, bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt. Trường hợp cần thiết tham mưu UBND tỉnh điều chuyển chủ đầu tư đối với các đơn vị không bảo đảm năng lực, tiến độ thực hiện dự án. Cùng với đó, khẩn trương tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của ngân sách cấp huyện vào ngân sách cấp tỉnh hoặc ngân sách cấp xã; tuyệt đối không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn