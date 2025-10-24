UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do cơn bão số 10 gây ra

Cơn bão số 10 đã gây ách tắc, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, các tuyến QL.7, QL.16, QL.48, QL.48C, QL.48D, QL.48E, ĐT.531C, ĐT.534, ĐT.534C, ĐT.538B, ĐT.539B, ĐT.541, ĐT.543B, ĐT.543C, ĐT.543D, ĐT.544,... bị hư hỏng nặng như xuất hiện nhiều vị trí sạt lở ta luy dương và ta luy âm, mặt đường bị lún nghiêng, nguy cơ sụt gãy, hư hỏng tứ nón cầu, hư hỏng hệ thống thoát nước và các công trình trên tuyến,… đặc biệt cầu Xốp Chạng trên QL48C bị nước cuốn trôi; một số tuyến quốc lộ, đường tỉnh khác bị hư hỏng nhỏ làm ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến trong thời gian mưa bão.

Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 theo quy định tại Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ và các quy định khác của pháp luật có liên quan; trong đó, thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và tham mưu ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp (nếu cần thiết) để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo kịp thời, an toàn và đúng quy định.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn