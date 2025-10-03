Văn phòng UBND tỉnh phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Quang cảnh buổi ủng hộ

2 tháng qua, tỉnh Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn. Tình trạng “bão chồng bão” đã làm cho mọi hoạt động của chính quyền địa phương và cuộc sống của bà con nhân dân vùng thiên tai vô cùng khó khăn.

Đặc biệt, cơn bão số 10 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, thời gian tác động dài, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại hết sức nặng nề trên khắp các xã, phường ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh.

Hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, cuốn trôi, đổ sập; hàng nghìn héc-ta hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, mất trắng; hàng vạn con gia súc, gia cầm bị chết hàng loạt, nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng; nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ…

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng toàn thể cán bộ ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 10 và hoàn lưu bão gây ra

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đào Quang Thiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, với truyền thống đạo lý từ muôn đời “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa đồng bào, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ, động viên bà con nơi vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định tình hình, tiếp tục xây dựng cuộc sống. Cùng với đó, sẻ chia, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở để mọi công việc của chính quyền cấp xã được thông suốt.

Bằng tình cảm và trách nhiệm, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã trực tiếp ủng hộ, chung tay chia sẻ, hỗ trợ Nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Số tiền Văn phòng UBND tỉnh kêu gọi, đóng góp sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh để chuyển đến giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian nhanh nhất.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn