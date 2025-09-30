Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường sau cơn bão số 10

Cơn bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp tỉnh Nghệ An vào sáng sớm ngày 29/9/2025, với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, đã làm tốc mái nhà cửa, công trình công cộng, cơ sở giáo dục; cây xanh và cột điện bị đổ; mất điện diện rộng trên địa bàn tỉnh. Ngay sau cơn bão số 10, sáng 30/9, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương, tích cực tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường
Rác thải, cành cây gãy đổ, kính cường lực vỡ... là những gì còn lại sau khi mưa bão số 10 đi qua. Do đó công tác dọn vệ sinh bảo đảm môi trường là việc làm cấp thiết được tích cực triển khai
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khẩn trương thu gom rác thải, cành cây gãy đổ để sớm ổn định cảnh quan nơi làm việc, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức và khách đến làm việc
Hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão số 10 thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và ý thức chung tay vì cộng đồng, khắc phục hậu quả thiên tai của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh
Hoạt động này cũng là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan văn minh, an toàn, góp phần ổn định điều kiện làm việc, sinh hoạt sau bão, đảm bảo môi trường làm việc, sinh hoạt xanh – sạch – đẹp, an toàn
Tác giả: Kim Oanh
Nguồn tin: nghean.gov.vn