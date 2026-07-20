UBND tỉnh cho ý kiến về quy trình, thủ tục triển khai thực hiện Dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam qua Nghệ An

Quang cảnh cuộc họp

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng báo cáo các Phương án

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, đơn vị đã phối hợp các Sở, ngành, địa phương đề xuất 02 Phương án. Theo đó, Phương án 1: Tách các dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn các xã, phường thành 18 dự án thành phần độc lập do UBND tỉnh quyết định đầu tư và giao cho UBND các xã, phường làm Chủ đầu tư, các khu tái định cư sẽ được đưa vào dự án thành phần và cập nhật tổng mức đầu tư trong dự án thành phần, đồng thời mỗi khu tái định cư lập thành 01 dự án riêng và thẩm quyền phê duyệt như sau: UBND xã, phường phê duyệt các khu tái định cư trước thời điểm Nghị quyết số 98/NQ-CP được ban hành; UBND tỉnh phê duyệt các khu tái định cư sau thời điểm Nghị quyết số 98/NQ-CP được ban hành. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với phần tái định cư phục vụ dự án Đường sắt cao tốc và nguồn ngân sách xã, phường đối với phần không phục vụ tái định cư Dự án.

Phương án 2: Tách các dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn các xã, phường thành các dự án thành phần. Cụ thể, nhóm 1: 41 dự án thành phần độc lập xây dựng 41 khu tái định cư trên địa bàn 16 xã, phường và giao UBND xã, phường làm chủ đầu tư. Theo đó, UBND xã, phường phê duyệt các khu tái định cư trước thời điểm Nghị quyết số 98/NQ-CP được ban hành; UBND tỉnh phê duyệt các khu tái định cư sau thời điểm Nghị quyết số 98/NQ-CP được ban hành. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn GPMB đối với phần tái định cư phục vụ dự án Đường sắt cao tốc và nguồn ngân sách xã, phường đối với phần không phục vụ tái định cư Dự án.

Nhóm 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật gồm 18 dự án thành phần độc lập tương ứng địa bàn 18 xã, phường có dự án đi qua. Theo đó, UBND tỉnh quyết định đầu tư và giao UBND xã, phường làm chủ đầu tư.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương đã cho ý kiến về ưu, nhược điểm của từng phương án. Dù chọn phương án nào thì quan điểm của các ngành, địa phương là đảm bảo thống nhất trong việc tổ chức thực hiện triển khai công tác tái định cư; bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu chuyển tiếp, vừa tuân thủ quy định của pháp luật sau khi các quy định mới có hiệu lực.

Là địa phương đã triển khai xây dựng các khu tái định cư, Chủ tịch UBND xã Lam Thành Nguyễn Hữu Hà cho biết lựa chọn phương án nào thì đối với xã cũng không có vướng mắc

Đại diện Kho bạc Nhà nước Khu vực XI trao đổi về công tác thanh quyết toán, giải ngân dự án thành phần

Có ý kiến cho rằng thực hiện Phương án 1 giảm số lượng dự án phải quản lý, theo đó chỉ hình thành 18 dự án thành phần theo địa bàn xã, phường; trong khi Phương án 2 dự kiến hình thành khoảng 59 dự án thành phần (gồm 41 dự án khu tái định cư và 18 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật). Số lượng dự án ít hơn sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tổng hợp nhu cầu vốn và điều hành kế hoạch vốn; đồng thời hạn chế tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện khi trên cùng một địa bàn có nhiều dự án phục vụ mục tiêu GPMB.

Tuy vậy, một số ý kiến của các địa phương lại chọn phương án 2. Các đại biểu cho rằng, việc tách dự án thành phần theo quy định sẽ tạo điều kiện để các dự án tái định cư được triển khai ngay sau khi được phê duyệt, giảm thời gian chờ phê duyệt dự án thành phần tổng thể. Tuy nhiên, phương án này làm tăng số lượng dự án cần quản lý, phát sinh nhiều đầu việc trong công tác tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận

Kết luận cuộc họp, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền, Phương án 2 có nhiều ưu điểm hơn do bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định, quy chuẩn hiện hành, đồng thời giúp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai khi các địa phương có thể thực hiện từng phần việc theo tiến độ, không phải chờ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của các dự án thành phần.

Hiện nhiều nội dung như khảo sát, di dời hệ thống điện, viễn thông và các hạ tầng kỹ thuật khác vẫn đang tiếp tục được rà soát, cập nhật; đồng thời còn phụ thuộc vào số liệu của các đơn vị quản lý chuyên ngành. Vì vậy, nếu gộp toàn bộ vào một dự án sẽ có nguy cơ kéo dài thời gian phê duyệt, ảnh hưởng tiến độ triển khai và giải ngân, nhất là trong điều kiện thời gian còn lại của năm không nhiều.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Kho bạc Nhà nước Khu vực XI khẩn trương làm việc để rà soát, thống nhất quy trình, thủ tục thực hiện; hoàn thiện báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định, trong đó làm rõ các bước triển khai của Phương án 2 và xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện của từng đơn vị.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn