Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, xã Cồn Tiên - nơi yên nghỉ của 10.263 Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, trong đó có 1.297 liệt sĩ quê Nghệ An.

Lãnh đạo và cán bộ thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Các thành viên trong Đoàn cũng đã đến thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh thành kính tưởng niệm các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đoàn cán bộdâng hương lên phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An

Sau lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm, các thành viên trong Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bia ghi danh các liệt sĩ quê Nghệ An đang yên nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Rời Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, các thành viên Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, phường Đông Hà - nơi yên nghỉ của khoảng 10.900 liệt sĩ đã chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào, trong đó có khoảng 200 liệt sĩ quê Nghệ An.

Đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong Đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương Nghệ An trong giai đoạn mới.

Hoạt động dâng hoa, dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở tỉnh Quảng Trị là hoạt động thường niên của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn