Sau 19 năm, cậu bé 5 tháng tuổi được Messi tắm cho ngày nào nay đã trở thành "tân vương"

Ít ai ngờ rằng gần hai thập kỷ trước, Lamine Yamal từng xuất hiện trong bộ ảnh từ thiện do một tờ lịch gây quỹ của Barcelona thực hiện. Khi đó, Messi mới là tài năng trẻ 20 tuổi của đội một Barca, còn Yamal chỉ là em bé được ngôi sao người Argentina bế và tắm trong bồn. Bức ảnh ấy sau này lan truyền khắp thế giới và được xem như một "lời tiên tri" kỳ lạ của bóng đá.

Messi tắm cho Yamal vào năm 2007 tại sân Camp Nou.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo "AS" – một trong số ít nhật báo thể thao lớn và có ảnh hưởng nhất của Tây Ban Nha, Messi lần đầu tiên từng chia sẻ cảm xúc về bức ảnh đã gây sốt toàn cầu: "Thật điên rồ. Tôi từng chụp một bức ảnh với cậu ấy... Giờ thì cả hai chúng tôi đều đang thi đấu ở World Cup. Điều đó thật khó tin".

Messi cho biết, anh luôn dõi theo sự phát triển của Yamal và tin rằng ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha sẽ còn tiến rất xa trong sự nghiệp.

"Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Tôi luôn theo dõi cậu ấy vì cậu ấy thi đấu cho đội bóng mà tôi yêu mến. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp. Yamal đã là một ngôi sao đẳng cấp thế giới và tương lai phía trước còn rất rộng mở".

Messi cũng tiết lộ, anh và Yamal có một điểm chung rất đặc biệt: Cả hai đều trưởng thành từ môi trường bóng đá đường phố, nơi niềm vui chơi bóng luôn được đặt lên trên áp lực thành tích.

"Từ nhỏ, chúng tôi đều yêu bóng đá, luôn khao khát được ra sân và tận hưởng trận đấu. Chúng tôi không nghĩ đến áp lực mà chỉ tập trung vào việc chơi bóng và cảm nhận niềm vui từ nó.

Chúng tôi luôn muốn chiến thắng, nhưng cũng muốn chơi một thứ bóng đá đẹp. Dĩ nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể chơi hay. Tôi đã hiểu điều đó từ khi còn nhỏ và chính điều đó giúp tôi trở thành một cầu thủ, cũng như một con người, tốt hơn".

Messi và Yamal đối đầu nhau trong trận tranh cúp vàng rạng sáng 20/7. Ảnh: AFP.

Gần hai thập kỷ sau, cậu bé năm nào đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới, còn Messi vẫn là thủ lĩnh của Argentina. Lamine Yamal giờ đây đã viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Ở tuổi 19, thần đồng bóng đá Tây Ban Nha Lamine Yamal góp công lớn giúp đội nhà đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026, chính thức bước lên ngôi vô địch thế giới.

Khoảnh khắc Yamal nâng cao chiếc cúp vàng tại sân vận động MetLife khép lại hành trình đáng nhớ của đội tuyển Tây Ban Nha. Đồng thời, đó cũng là cái kết đầy biểu tượng khi cậu bé từng được Messi bế trên tay nay trở thành người kế vị thế hệ mới của bóng đá thế giới.

Suốt giải đấu, Yamal là một trong những nhân tố nổi bật nhất của Tây Ban Nha. Dù không trực tiếp ghi bàn trong trận chung kết, ngôi sao sinh năm 2007 vẫn liên tục tạo ra khác biệt bằng những pha đi bóng tốc độ, khả năng kiến tạo và sự đột biến ở hành lang cánh.

Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 hiệp phụ giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lần thứ hai vô địch World Cup. Chiến thắng này cũng khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Lionel Messi.

Khoảnh khắc Lamine Yamal tiến đến ôm chặt Lionel Messi.

Giờ đây, hai nhân vật trong bức ảnh năm nào đã gặp lại nhau ở trận đấu lớn nhất hành tinh. Nếu Messi khép lại chương cuối huy hoàng trong sự nghiệp quốc tế, thì Yamal mở ra một kỷ nguyên mới với tư cách nhà vô địch World Cup và gương mặt sáng giá nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Tác giả: Lâm Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn