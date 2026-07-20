Cách chọn bồn tắm phù hợp cho phòng tắm, nhà vệ sinh diện tích nhỏ

Bồn tắm ngày càng trở thành món nội thất được nhiều gia đình quan tâm khi thiết kế phòng tắm. Không chỉ phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân, đây còn là không gian giúp thư giãn, giảm căng thẳng sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, với những phòng tắm hoặc nhà vệ sinh có diện tích hạn chế, việc lựa chọn bồn tắm cần được tính toán kỹ lưỡng.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều kiểu dáng bồn tắm như bồn tắm hình chữ nhật, bầu dục, bồn tắm góc, bồn tắm tròn và bồn tắm hình vuông.

Nếu lựa chọn một mẫu bồn tắm không phù hợp có thể khiến không gian trở nên chật chội, bất tiện khi sử dụng và làm giảm tính thẩm mỹ. Vì vậy, gia chủ nên cân nhắc kích thước và kiểu dáng bồn tắm để vừa tối ưu diện tích, vừa đảm bảo trải nghiệm sử dụng thoải mái.

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Bồn tắm hình chữ nhật: Giải pháp tối ưu cho phòng tắm nhỏ

Trong số các kiểu dáng bồn tắm hiện có trên thị trường, mẫu hình chữ nhật vẫn được sử dụng phổ biến nhất nhờ thiết kế đơn giản và dễ bố trí. Kiểu bồn này thường được lắp sát tường hoặc đặt ở góc phòng, giúp tận dụng diện tích hiệu quả mà vẫn đảm bảo lối đi thông thoáng.

Đối với những phòng tắm có diện tích khiêm tốn, đây được xem là lựa chọn phù hợp vì không chiếm quá nhiều không gian. Nếu kết hợp thêm vách kính hoặc rèm che, người dùng còn có thể sử dụng vòi sen mà không cần bố trí thêm khu vực tắm riêng. Hiện nay, bồn tắm hình chữ nhật có nhiều kích thước khác nhau, phổ biến với chiều dài khoảng 150-190 cm và chiều rộng từ 70-100 cm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các gia đình.

Bồn tắm hình bầu dục: Mềm mại, dễ hài hòa với nhiều không gian

Nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng và thanh lịch, bồn tắm hình bầu dục là một lựa chọn đáng cân nhắc. Các đường cong mềm mại giúp sản phẩm tạo cảm giác tinh tế hơn so với kiểu dáng truyền thống, đồng thời phù hợp với nhiều phong cách thiết kế phòng tắm.

Một ưu điểm khác của dòng sản phẩm này là sự đa dạng về kích thước. Nhờ đó, gia chủ có thể dễ dàng lựa chọn mẫu phù hợp với diện tích thực tế mà không phải đánh đổi quá nhiều không gian sử dụng.

Bồn tắm góc: Tận dụng góc phòng nhưng cần diện tích đủ rộng

Bồn tắm góc được thiết kế để lắp đặt tại vị trí giao nhau của hai bức tường, giúp khai thác hiệu quả những khoảng góc trong phòng tắm. Tuy nhiên, trên thực tế, kiểu bồn này thường phù hợp hơn với những phòng tắm có diện tích trung bình hoặc rộng.

So với bồn tắm đặt thẳng, bồn góc thường có chiều ngang lớn hơn nhưng chiều dài lại ngắn hơn, vì vậy không gian duỗi chân hoặc thay đổi tư thế khi ngâm mình có thể bị hạn chế. Trên thị trường hiện nay có cả mẫu đối xứng và bất đối xứng, cho phép người dùng lựa chọn hướng đặt sang trái hoặc phải để phù hợp với mặt bằng.





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Bồn tắm hình tròn: Tạo điểm nhấn như không gian nghỉ dưỡng

Bồn tắm hình tròn không phổ biến bằng các kiểu dáng khác nhưng lại mang đến cảm giác sang trọng và thư giãn giống như tại spa hoặc khu nghỉ dưỡng cao cấp. Thiết kế này thường được những người yêu thích phong cách mềm mại, lãng mạn lựa chọn để tạo điểm nhấn cho phòng tắm.

Tuy nhiên, do có kích thước khá lớn và cần khoảng trống xung quanh để phát huy hiệu quả thẩm mỹ, bồn tắm hình tròn chỉ thực sự phù hợp với những phòng tắm rộng rãi.

Bồn tắm hình vuông: Phù hợp cho nhu cầu sử dụng của hai người

Nhờ thiết kế cân đối và lòng bồn rộng, bồn tắm hình vuông thường được các cặp vợ chồng hoặc gia đình có nhu cầu ngâm mình cùng lúc ưu tiên lựa chọn. So với nhiều kiểu dáng khác, dòng sản phẩm này có dung tích lớn hơn, mang lại không gian sử dụng thoải mái hơn.

Dù vậy, kích thước lớn cũng đồng nghĩa với việc kiểu bồn này đòi hỏi phòng tắm có diện tích tương đối rộng để đảm bảo sự cân đối và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Yếu tố chất liệu khi chọn bồn tắm

Bên cạnh kiểu dáng, chất liệu cũng là tiêu chí quan trọng quyết định tuổi thọ, khả năng vệ sinh và chi phí đầu tư của bồn tắm. Hiện nay, các sản phẩm trên thị trường được làm từ nhiều vật liệu như nhựa acrylic, composite, kim loại, đá tự nhiên, gỗ, sứ hoặc gốm.

Trong đó, bồn tắm bằng nhựa acrylic và composite được nhiều gia đình lựa chọn nhờ trọng lượng nhẹ, giá thành hợp lý và dễ bảo dưỡng. Ngược lại, các mẫu làm từ đá, gỗ hay sứ mang lại vẻ sang trọng nhưng có chi phí cao hơn, đồng thời yêu cầu sàn nhà có khả năng chịu lực tốt. Vì vậy, trước khi quyết định, gia chủ nên cân nhắc đồng thời ngân sách, tần suất sử dụng, phong cách thiết kế cũng như kết cấu phòng tắm để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.

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Chọn chức năng bồn tắm theo nhu cầu sử dụng

Bên cạnh kiểu dáng và kích thước, chức năng cũng là tiêu chí quan trọng khi chọn mua bồn tắm. Hiện nay, thị trường chủ yếu có hai dòng sản phẩm là bồn tắm ngâm và bồn tắm massage, mỗi loại phù hợp với những nhu cầu và mức ngân sách khác nhau.

Bồn tắm ngâm

Bồn tắm ngâm phù hợp với những gia đình chỉ có nhu cầu thư giãn cơ bản hoặc muốn tối ưu chi phí đầu tư. Dòng sản phẩm này có thiết kế khá đơn giản, không tích hợp hệ thống sục hay cấp nước tự động mà chỉ gồm đường thoát nước để xả sau khi sử dụng.

Trên thị trường, bồn tắm ngâm thường được lắp sát tường với hai hoặc ba mặt yếm, phổ biến ở dạng chữ nhật và dạng góc. Nhờ cấu tạo gọn gàng, loại bồn này cũng dễ lắp đặt và bảo dưỡng hơn so với các mẫu bồn tích hợp nhiều tính năng.

Bồn tắm massage

Nếu mong muốn biến phòng tắm thành không gian nghỉ ngơi như tại spa, bồn tắm massage là lựa chọn đáng cân nhắc. Ngoài chức năng ngâm thông thường, sản phẩm còn được trang bị hệ thống sục nước hoặc sục khí, đi kèm các phụ kiện như sen vòi, đầu phun massage và bộ điều khiển.

Hiện nay, bồn tắm massage được chia thành hai công nghệ phổ biến:

Bồn tắm massage thủy lực: Hệ thống bơm sẽ hút nước trong bồn và tạo áp lực để phun trở lại qua các đầu phun bố trí quanh thành bồn. Dòng nước áp lực giúp xoa bóp cơ bắp, hỗ trợ giảm mệt mỏi và mang lại cảm giác thư giãn sau thời gian dài làm việc.

Bồn tắm sục khí: Thay vì tạo áp lực bằng nước, loại bồn này bơm không khí vào nước để tạo ra hàng nghìn bọt khí li ti bao quanh cơ thể. Các bọt khí giúp tăng cảm giác dễ chịu, hỗ trợ lưu thông tuần hoàn máu và mang đến trải nghiệm ngâm mình nhẹ nhàng hơn.

Tùy vào nhu cầu sử dụng, diện tích phòng tắm và khả năng tài chính, người dùng có thể lựa chọn loại bồn phù hợp. Nếu ưu tiên sự đơn giản và tiết kiệm, bồn tắm ngâm là lựa chọn hợp lý. Trong khi đó, những gia đình mong muốn tận hưởng trải nghiệm thư giãn cao cấp có thể cân nhắc đầu tư bồn tắm massage với nhiều tính năng hiện đại.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn