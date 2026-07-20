Nghệ An: Dấu hiệu vi phạm tại 9 công trình vốn nhà nước đã đưa vào sử dụng

Công trình nhà để xe Trường THCS Tràng Sơn. (Ảnh trong bài: Ngô Toàn)

Ông Trần Kim Đoàn, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tràng Sơn cũ sáp nhập với các xã Bài Sơn, Đông Sơn, Hồng Sơn, Tràng Sơn (huyện Đô Lương cũ) thành xã Lương Sơn. Chính quyền xã mới sau khi tiếp nhận bàn giao thì phát hiện 9 công trình xây dựng do UBND xã Tràng Sơn (cũ) làm chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng đang nợ nhà thầu vì thiếu hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Sau khi sáp nhập xã mới, một số nhà thầu đã đến gặp lãnh đạo xã đề nghị thanh, quyết toán các công trình kể trên. Sau khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thủ tục pháp lý các dự án này không đầy đủ theo quy định nên xã không thể thực hiện được yêu cầu của các nhà thầu.

Các công trình này gồm dự án nhà để xe cho học sinh Trường THCS Tràng Sơn (khoảng 700 triệu đồng) và 8 tuyến đường giao thông nông thôn, được xây dựng vào các năm 2023 - 2024, tổng vốn đầu tư hơn 6,2 tỷ đồng. Ngoài ra, từ 2014 - 2024, xã Tràng Sơn đã thực hiện 83 công trình sửa chữa, bảo trì với số tiền gần 3,5 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa được quyết toán vì thiếu hồ sơ, thủ tục.

Sau khi xã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Nghệ An xin phương án xử lý, theo kết quả kiểm tra bước đầu của Sở Tài chính, theo quy định pháp luật, tất cả các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước phải được thực hiện tuần tự theo các giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi); thực hiện dự án (lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, thi công xây dựng, giám sát, nghiệm thu); kết thúc xây dựng (bàn giao, quyết toán, bảo hành, bảo trì).

Một tuyến đường giao thông nội đồng.

Việc UBND xã Tràng Sơn (cũ) triển khai thi công và đưa vào sử dụng 9 công trình khi chưa hoàn thành thủ tục bắt buộc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư là hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư công.

Trong việc quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dự án do cấp xã quản lý phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trên cơ sở báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã được thẩm định. Trong đó, nội dung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn là một nội dung bắt buộc, bảo đảm điều kiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Đầu tư công. 9 công trình của UBND xã Tràng Sơn (cũ) thực hiện đều chưa có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, văn bản thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; chưa xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi triển khai.

Đối chiếu với thực tế hồ sơ tại 9 công trình đã thực hiện, việc UBND xã Tràng Sơn (cũ) quyết định đầu tư dự án khi chưa có văn bản thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Đô Lương (cũ) là hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 5 Điều 12 Luật Xây dựng.

Trong hồ sơ của UBND xã Tràng Sơn (cũ), không có tài liệu liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa xác định được nguồn vốn đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu.

Với 83 công trình sửa chữa, bảo trì, căn cứ các hồ sơ do UBND xã Lương Sơn cung cấp, cho thấy UBND xã Tràng Sơn (cũ) đã phê duyệt 83 công trình này khi không cân đối được nguồn lực dẫn tới việc chậm thanh toán cho các bên liên quan khi đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng. Điều này vi phạm nguyên tắc trong lập dự toán, quản lý ngân sách, gây nợ đọng không có khả năng thanh toán, không phù hợp quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh giao cơ quan thanh tra các công trình này.

Theo ông Trần Kim Đoàn, sau khi sáp nhập xã, lãnh đạo chủ chốt xã Tràng Sơn (cũ) đã nghỉ hưu và nghỉ trước tuổi theo chế độ, một số nghỉ theo nhu cầu cá nhân.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn