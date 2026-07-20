Người phụ nữ suýt cầm sổ đỏ vay 100 triệu đồng để nhận quà của bạn trai 'quốc tịch Mỹ'

Ngày 20/7, thông tin từ Công an phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Theo đó, sáng cùng ngày (20/7), Công an phường Hoàng Mai nhận được thông tin của nhân viên ngân hàng - Chi nhánh tại Hoàng Mai về một trường hợp khách hàng thế chấp vay vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều dấu hiệu bất thường, nghi bị lừa đảo.

Lãnh đạo công an phường lập tức cử cán bộ đến chi nhánh ngân hàng phối hợp xác minh sự việc. Qua trao đổi với bà P.T.T (người vay vốn, SN 1975, trú phường Hoàng Mai), công an xác định bà là nạn nhân của một vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Cán bộ công an đã phân tích rõ thủ đoạn, giúp bà nhận thức rõ hành vi lừa đảo, dừng thủ tục thế chấp vay vốn.

Bà T cho biết, có một người kết bạn qua mạng xã hội, tự giới thiệu quốc tịch Mỹ, cả hai nhắn tin qua lại.

Sau thời gian trò chuyện qua lại, người đàn ông ngoại quốc báo đã gửi cho bà T một kiện hàng có 800.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị.

Bà T sau đó liên tục nhận được nhiều cuộc gọi yêu cầu phải nộp các khoản phí hải quan, vận chuyển, xác minh hồ sơ... để nhận kiện hàng.

Tổng số tiền bà T phải đóng các khoản phí để nhận kiện hàng trên là 100 triệu đồng.

Tin tưởng với lời hứa hẹn của người bạn ngoại quốc quen qua mạng, nhưng không có đủ tiền nên bà T cầm GCN QSDĐ đến ngân hàng vay để chi trả các khoản phí theo yêu cầu.

Sau khi nhận ra bản chất sự việc, bà T cảm ơn lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng đã hỗ trợ, giúp bản thân không sập bẫy lừa đảo và bảo toàn được tài sản.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn