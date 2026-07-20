Chiếc túi bé bằng lòng bàn tay vì sao đáng giá 52 tỷ đồng?

Chiếc túi xách bằng vàng trắng trị giá khoảng 52 tỷ đồng, được nạm hơn 3.000 viên kim cương, đang gây chú ý khi xuất hiện cùng Isha Ambani con gái của tỷ phú giàu nhất châu Á tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris.

Cụ thể vào ngày 6/7 vừa qua, Isha Ambani tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Rahul Mishra tại Paris, Pháp. Nữ doanh nhân lựa chọn bộ trang phục may đo màu xám sang trọng của Rahul Mishra, kết hợp cùng bộ trang sức kim cương cao cấp đến từ thương hiệu Lorraine Schwartz.

Tuy nhiên, tâm điểm của toàn bộ diện mạo lại nằm ở món phụ kiện đặc biệt trên tay cô: chiếc túi Hermes Sac Bijou Birkin một trong những thiết kế xa xỉ và hiếm có nhất từng được nhà mốt Pháp chế tác.

Từ lâu, Birkin đã được xem là biểu tượng của thế giới túi xách cao cấp nhờ kỹ thuật thủ công tinh xảo, số lượng sản xuất giới hạn và giá trị sưu tầm vượt thời gian. Những phiên bản đặc biệt với chất liệu quý hiếm, thiết kế độc bản hoặc câu chuyện lịch sử luôn được giới thượng lưu săn đón.

Trong số đó, Hermes Sac Bijou Birkin được xem là một tuyệt tác khi có giá trị ước tính lên tới 2 triệu USD, tương đương khoảng 52 tỷ đồng.



Chiếc túi được thiết kế bởi Pierre Hardy, Giám đốc sáng tạo dòng trang sức cao cấp của Hermes. Toàn bộ thân túi được chế tác từ vàng trắng 18K, điểm xuyết khoảng 3.025 viên kim cương với tổng trọng lượng hơn 111 carat.

Điểm đặc biệt của mẫu túi này nằm ở kỹ thuật chế tác thủ công cầu kỳ. Từng viên kim cương được các nghệ nhân Hermes gắn bằng tay, trong khi phần nắp túi tái hiện họa tiết da cá sấu nhưng thay vì chất liệu da truyền thống, toàn bộ bề mặt được phủ kín bởi những viên đá quý lấp lánh.

Ra mắt vào năm 2012, Hermes Sac Bijou Birkin cần khoảng 2 năm để hoàn thiện. Do độ phức tạp và số lượng cực kỳ giới hạn, hiện trên thế giới chỉ được cho là có khoảng 3 chiếc.

Khi giới thiệu mẫu túi đặc biệt này, Patrick Thomas cựu Tổng giám đốc Hermes từng đưa ra nhận xét hài hước rằng chủ nhân của nó có lẽ sẽ cần tới hai vệ sĩ để bảo vệ món đồ trị giá hàng triệu USD này.

Chiếc túi càng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong gia đình Ambani gia tộc giàu nhất châu Á. Isha Ambani là con gái của Mukesh Ambani, Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries, người sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 116 tỷ USD.

Trước đó, vào tháng 10/2025, mẫu Hermes Sac Bijou Birkin phiên bản giới hạn này cũng từng được Nita Ambani phu nhân của tỷ phú Mukesh Ambani mang theo tại một sự kiện, tiếp tục khẳng định vị thế của nó như một biểu tượng xa xỉ trong giới thượng lưu toàn cầu.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn