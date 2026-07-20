Roadtrip hơn nghìn km vừa nhẹ nhàng vừa tiết kiệm, chủ xe đánh giá VF MPV 7 “càng đi càng sướng”

Leo đèo nhẹ tênh, đạp ga là vọt

Hành trình xuyên Việt dài hàng nghìn kilomet vốn là “bài kiểm tra” khắt khe với bất kỳ mẫu xe nào. Với anh Trần Bằng (Hà Nội), chuyến đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng trên VinFast VF MPV 7 đã khiến cả gia đình càng thêm “nghiện” những chuyến du lịch đường dài bằng ô tô.

“Ngày trước đi xe xăng, đi khoảng gần 200 km là người ê ẩm, phải dừng nghỉ. Lần này chuyển sang VF MPV 7, chạy một mạch gần 400 km từ Hà Nội vào Hà Tĩnh vẫn thoải mái, càng đi càng sướng”, anh Bằng chia sẻ.

VF MPV 7 được trang bị động cơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Theo anh Bằng, đây là mức thông số vượt trội so với nhiều mẫu MPV phổ thông chạy xăng cùng phân khúc. Tuy nhiên, điều tạo ấn tượng mạnh nhất với anh lại là cảm giác tăng tốc tức thì và sự linh hoạt trong thực tế, điều mà thông số kỹ thuật khó có thể diễn tả hết.



“Tôi từng lái nhiều mẫu xe, nhưng VF MPV 7 cho cảm giác rất khác. Động cơ điện có khả năng tạo mô-men xoắn cực đại gần như ngay từ thời điểm xe bắt đầu lăn bánh. Chỉ cần nhấn ga nhẹ là xe vọt lên mượt mà, không cần đạp sâu. Lại không có tiếng động cơ gằn hay mùi xăng khó chịu”, anh nói.

VF MPV 7 còn ghi điểm ở khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường sá. Từ cao tốc, đường đèo đến những đoạn đường gồ ghề, hệ thống treo sau đa liên kết giúp xe hấp thụ dao động hiệu quả, mang lại cảm giác êm ái nhưng vẫn đầm chắc.

Trải nghiệm này cũng được anh Nghĩa, một chủ xe khác, xác nhận sau khi cầm lái VF MPV 7 chinh phục đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) – cung đèo dài gần 50 km với hàng loạt khúc cua tay áo, vách núi dựng đứng và độ dốc lớn, được mệnh danh là “vua đèo” của vùng Tây Bắc.

Theo anh Nghĩa, VF MPV 7 khiến việc leo đèo trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều so với tưởng tượng. “Chỉ cần dí ga là xe bám đường, dính lưng ngay”, anh mô tả. Ở chiều ngược lại, hệ thống phanh tái sinh phát huy hiệu quả khi hỗ trợ ghìm tốc độ lúc xuống dốc, giúp giảm đáng kể tần suất sử dụng phanh, mang lại cảm giác an tâm hơn cho người lái.

Đặc biệt, khả năng ôm cua của mẫu MPV điện này cũng khiến anh ấn tượng. Khi đi qua các đoạn cua trên đèo Ô Quy Hồ, thân xe vẫn giữ được sự ổn định, không xuất hiện cảm giác chòng chành thường thấy trên nhiều mẫu MPV 7 chỗ chạy xăng.

Đi 1.800 km không phải bận tâm tới chi phí

Một điểm khác khiến VF MPV 7 được nhiều gia đình thích xê dịch lựa chọn là khả năng tiết kiệm chi phí. Với các chủ xe xăng, những chuyến roadtrip kéo dài cả nghìn kilomet luôn đi kèm khoản chi phí nhiên liệu không nhỏ. Từ khi chuyển sang VinFast VF MPV 7, anh Trần Bằng không còn phải băn khoăn về điều này.

“Chuyến đi gần 1.800 km vừa rồi, cả nhà gần như không phải bận tâm đến tiền sạc. Xe gần hết pin thì ghé trạm sạc miễn phí rồi tiếp tục lên đường. Trước đây, cùng hành trình này, chiếc xe cũ của tôi tốn gần 3 triệu đồng tiền xăng”, anh Bằng tính toán.

Lợi thế về chi phí càng trở nên rõ rệt khi VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí sạc tại toàn bộ hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Bên cạnh đó, điều khiến anh Bằng thêm yên tâm khi lựa chọn xe điện VinFast cho những hành trình xuyên Việt là hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện. Với mạng lưới khoảng 150.000 cổng sạc phủ khắp cả nước, anh có thể nhanh chóng tìm kiếm điểm phù hợp thông qua ứng dụng VinFast.

Bên cạnh đó, gần 450 xưởng dịch vụ hiện diện tại 34 tỉnh, thành cũng mang lại sự an tâm lớn. Khi cần bảo dưỡng, kiểm tra hoặc hỗ trợ kỹ thuật, người dùng xe VinFast có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống dịch vụ chính hãng, không phải tìm đến gara bên ngoài.

Khả năng vận hành bền bỉ đi cùng chi phí năng lượng gần như bằng 0 và hạ tầng sạc phủ rộng trên toàn quốc đang tạo nên sức hút lớn cho VinFast VF MPV 7, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của những chuyến du lịch hè.

VinFast VF MPV 7 hiện có giá niêm yết 750 triệu đồng. Khách hàng mua xe và hoàn tất thủ tục trước ngày 31/7/2026 được ưu đãi trực tiếp 20 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng là chủ sở hữu xe xăng VinFast được tặng voucher tri ân lên tới 80 triệu đồng, trừ thẳng vào giá mua xe. Kết hợp với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ, mức giá lăn bánh thực tế của VF MPV 7 hiện chỉ từ hơn 650 triệu đồng.

Nguồn tin: cadn.com.vn