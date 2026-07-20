Dabaco Thanh Hóa bị phạt vì vi phạm môi trường trước vụ tai nạn 5 người tử vong

Theo đó, vào tháng 10/2024 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4000/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa vì đã xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, trong quá trình hoạt động trang trại chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco tại xã Thạch Tượng và xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa), công ty đã xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, trong trường hợp thải lượng 2 nước thải từ 600m3 /ngày (24 giờ) đến dưới 800m3 /ngày (24 giờ); cụ thể chỉ tiêu BOD5 vượt 1,48 lần.

Áp dụng các điều khoản tại Nghị định số 45/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt Dabaco Thanh Hóa với mức phạt 170 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là không áp dụng biện pháp buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 18 Nghị định số 45/2022, do không xác định được tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra; buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 1 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền hơn 6,55 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần. Cụ thể, chỉ tiêu COD vượt 1,05 lần thì bị phạt cảnh cáo. Không lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố chất thải và kế hoạch phục hồi môi trường sau sự cố chất thải bị phạt tiền 40 triệu đồng.

Tổng số tiền Dabaco Thanh Hóa phải nộp là gần 216,5 triệu đồng. Trong đó, nộp vào ngân sách nhà nước 210 triệu đồng, chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường hơn 6,55 triệu đồng.

Trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco ở xã Thạch Quảng.

Đáng chú ý, trước thời điểm bị xử phạt, người dân khu dân cư tại nông trường Thạch Quảng và thôn Quảng Trung đã nhiều lần phản ánh mùi hôi từ các trang trại chăn nuôi trong khu vực ảnh hưởng đến cuộc sống. Đỉnh điểm vụ việc diễn ra vào tối 8/9 và 9/8/2024, nhiều người dân tập trung trước cổng trang trại Dabaco yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp xử lý tình trạng mùi hôi.

Trang trại chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2022, có diện tích hơn 50ha. Theo thiết kế, trang trại có quy mô 5.600 con lợn nái và cung cấp hơn 158.000 con lợn thịt mỗi năm.

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập ngày 5/10/2021, ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là Nguyễn Danh Khuyết, chức vụ Giám đốc. Đến tháng 2/2023 được thay đổi sang ông Trần Xuân Mạnh, chức vụ Giám đốc.

Thời điểm đăng ký thay đổi gần nhất ngày 15/9/2025, công ty cập nhật có tổng số lao động theo đăng ký thuế là 9 người.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 18/7, anh B.V.V là công nhân của trang trại chăn nuôi lợn Dabaco trong lúc sửa chữa điện tại khu vực cửa của bể chứa phân lợn thì bị điện giật, rơi xuống bể.



Sau khi phát hiện, nhiều công nhân khác đã xuống bể ứng cứu nhưng trong đó có 6 người có triệu chứng như bị ngạt khí.



Cập nhật thông tin cho biết đến hiện tại đã có 5 người tử vong, 2 người hiện đang diễn biến nặng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: vietnamfinance.vn