Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 835 triệu đồng

Khởi tố người phụ nữ lừa vay 835 triệu đồng bằng chiêu nhận chuyển nhượng ki-ốt chợ. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 20/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng chi biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1978, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, trong các năm 2018 và 2019, mặc dù đang vay nợ nhiều người và không còn khả năng thanh toán, Thảo vẫn đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin để vay tiền. Thảo nói cần vốn để nhận chuyển nhượng ki-ốt tại chợ Mân Thái và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đang sử dụng.

Tin tưởng những thông tin này, bà N.T.H. (SN 1961) đã cho Thảo vay 335 triệu đồng, còn bà T.T.Th. (SN 1969), cùng trú phường Sơn Trà, cho vay 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thảo không sử dụng đúng mục đích như đã cam kết mà dùng để trả các khoản nợ cá nhân, trả lãi các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm vay tiền, Thảo không còn khả năng trả nợ, cũng không có phương án hoàn trả nhưng vẫn cố tình đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền bị can bị cáo buộc chiếm đoạt của hai bị hại là 835 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: phunuvietnam.vn