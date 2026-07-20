Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực địa tại Dự án đập sông Lam ở Nghệ An

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra hiện trường khu vực cống Nam Đàn 2. (Ảnh: KIM OANH)

Ngày 20/7, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra thực địa tại Dự án đập sông Lam, tỉnh Nghệ An.

Báo cáo với Đoàn công tác tại hiện trường, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 cho biết, trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hiện trạng công trình và yêu cầu phát triển trong tương lai, đơn vị đề xuất 2 giải pháp chính đang được xem xét nghiên cứu để thực hiện dự án.

Giải pháp thứ nhất là xây dựng trạm bơm lấy nước bổ sung đặt ngay sau cống Nam Đàn 2 nhằm bảo đảm cấp nước trong điều kiện mực nước sông thấp. Quy mô công trình dự kiến gồm nhà trạm, bể hút, bể xả và cống qua đê bằng kết cấu bê-tông cốt thép M250, xử lý gia cố nền móng bằng móng cọc bê-tông cốt thép; lắp đặt 6 tổ máy bơm trục đứng với lưu lượng mỗi tổ máy đạt 8m³/s, cống qua đê thiết kế 4 cửa kích thước mỗi cửa 5,6x3,0m với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Hướng tuyến nghiên cứu đập dâng tích hợp cầu giao thông 54 nhịp kết nối hai bờ sông Lam.

Giải pháp thứ hai được nghiên cứu là xây dựng đập dâng trên sông Lam để nâng cao, duy trì mực nước thượng lưu trước cống Nam Đàn 2, bảo đảm lấy nước ổn định cho hệ thống thủy lợi Nam Hưng Nghi và các công trình khai thác nước khác trong khu vực.

Quá trình nghiên cứu lựa chọn 2 vùng tuyến công trình bao gồm vùng tuyến 1 thuộc xã Vạn An cách cống Nam Đàn mới khoảng 100m về hạ lưu và vùng tuyến 2 thuộc xã Kim Liên, xã Thiên Nhẫn cách cống Nam Đàn mới khoảng 9,7km về hạ lưu.

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 và đơn vị tư vấn báo cáo sơ đồ vị trí nghiên cứu Vùng tuyến 1 (xã Vạn An) và Vùng tuyến 2 (xã Kim Liên, xã Thiên Nhẫn) trên sông Lam. (Ảnh: KIM OANH)

Mỗi vùng tuyến đều đề xuất phương án đập dâng nước bằng tràn tự do hoặc đập dâng nước có cửa van điều tiết, kết hợp xây dựng âu thuyền, nhà quản lý vận hành và cầu giao thông kết nối hai bờ sông Lam có khẩu độ mặt cầu rộng 12m cộng thêm hai lề bộ hành mỗi bên 0,5m, gồm hệ dầm 54 nhịp với chiều dài mỗi nhịp là 33m.

Đối với vùng tuyến 1, phương án đập dâng bằng tràn tự do kết hợp cống có cửa van có tổng mức đầu tư 1.947 tỷ đồng, còn phương án đập dâng hoàn toàn có cửa van điều tiết có tổng mức đầu tư 2.215 tỷ đồng.

Đối với vùng tuyến 2, nhánh tuyến 2.1 có tổng mức đầu tư là 2.682 tỷ đồng cho phương án tràn tự do và 3.052 tỷ đồng cho phương án cống có cửa van. Nhánh tuyến 2.2 có tổng mức đầu tư lần lượt là 2.012 tỷ đồng cho phương án tràn tự do và 2.226 tỷ đồng cho phương án cống có cửa van điều tiết.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: Báo Nhân dân