Nghĩa trang liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào ở Nghệ An

Tại đây có văn bia Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào do Giáo sư Phan Ngọc soạn thảo. Tình cảm keo sơn, gắn bó thủy chung, sẵn sàng hy sinh của các liệt sỹ được Giáo sư Phan Ngọc thể hiện qua bài phú 408 chữ khắc trên bia đá trong nghĩa trang bằng 2 ngôn ngữ Việt - Lào: "Gặp thời đen tối, hai nước Việt - Lào, ách nô lệ đọa đày; được Đảng sáng soi một cõi Đông Dương đường cứu nguy vạch rõ/ Máu hòa vào máu, cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng, Thà Khẹt, ta cùng bạn hy sinh/ Xương lẫn với xương, Át-tô-pơ, Khăm Muộn, Viên Chăn, bạn cùng ta quyết tử/ Tình