Nghĩa trang liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào ở Nghệ An

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976 trên diện tích gần 7 ha tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn (cũ), Nghệ An là nghĩa trang lớn nhất quy tập các mộ liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc và là biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt - Lào anh em
Tại đây có văn bia Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào do Giáo sư Phan Ngọc soạn thảo. Tình cảm keo sơn, gắn bó thủy chung, sẵn sàng hy sinh của các liệt sỹ được Giáo sư Phan Ngọc thể hiện qua bài phú 408 chữ khắc trên bia đá trong nghĩa trang bằng 2 ngôn ngữ Việt - Lào: "Gặp thời đen tối, hai nước Việt - Lào, ách nô lệ đọa đày; được Đảng sáng soi một cõi Đông Dương đường cứu nguy vạch rõ/ Máu hòa vào máu, cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng, Thà Khẹt, ta cùng bạn hy sinh/ Xương lẫn với xương, Át-tô-pơ, Khăm Muộn, Viên Chăn, bạn cùng ta quyết tử/ Tình
Trong số gần 11.000 liệt sỹ đang an nghỉ tại đây, mới chỉ có khoảng 3.300 phần mộ có danh tính, 570 ngôi mộ có tên nhưng chưa rõ quê quán
Hiện có gần 7.500 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính, quê quán. Năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm liệt sỹ an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ
Nhân thân các anh hùng, liệt sỹ xúc động mỗi lần viếng thăm
Năm nay, tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ hội Uống nước nhớ nguồn, với nhiều hoạt động được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào: Lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân được tổ chức vào 19h ngày 26/7...
Hàng năm, hàng triệu lượt người dân và thân nhân các liệt sỹ khắp các tỉnh thành trong cả nước về thăm, thắp hương, tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ. Trung bình mỗi ngày có 50 đoàn viếng thăm trong dịp này
Tác giả: Nguyễn Tú
Nguồn tin: daibieunhandan.vn