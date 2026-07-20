Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai xây dựng các khu tái định cư tại các xã miền núi

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Lãnh đạo UBND các xã: Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Típ, Chiêu Lưu, Lượng Minh, Con Cuông, Keng Đu.

Quang cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo xã Mỹ Lý báo cáo tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo cụ thể về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Theo đó, tại xã Mỹ Lý, dự án tại bản Xiềng Tắm đã thi công đạt trên 80% khối lượng, dự án tại bản Xằng Trên đạt trên 60% khối lượng. Đối với hai dự án tại bản Cha Nga và bản Yên Hòa, UBND xã đang chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tại xã Mường Típ, dự án khu tái định cư khẩn cấp cụm bản Xốp Típ, Xốp Phong đã thi công đạt trên 96% khối lượng theo dự án được phê duyệt. UBND xã đã tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư cho 23 hộ dân để di chuyển, xây dựng nhà ở tại khu vực dự án. Đối với khu tái định cư bản Ta Đo, khối lượng thi công đạt trên 75% theo kế hoạch.

Lãnh đạo xã Nhôn Mai báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn

Tại khu tái định cư khẩn cấp bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai, dự án đã thi công đạt trên 97% khối lượng. Đến nay, UBND xã đã hoàn thành việc chia lô, phân nền cho 16 hộ dân; trong đó, 15 hộ đã xây dựng nhà ở tại khu vực tái định cư.

Đối với dự án tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông, UBND xã đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và hiện đang thực hiện công tác đào, bóc lớp phong hóa.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung đề nghị các địa phương đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải đề nghị các đơn vị thi công thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng công trình

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Một số dự án phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định, dẫn đến ảnh hưởng tiến độ. Bên cạnh đó, việc đơn vị tư vấn thiết kế chậm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng làm chậm tiến độ thực hiện, chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn hiện khan hiếm, đặc biệt là đá xây dựng, đá hộc và cát xây dựng. Ngoài ra, thời tiết diễn biến bất lợi với mưa trái mùa, mưa kéo dài đã ảnh hưởng đến công tác vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công các hạng mục ngoài hiện trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, đây là các dự án xây dựng công trình khẩn cấp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, ổn định đời sống và sản xuất của người dân trước mùa mưa bão năm 2026. Vì vậy, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và đơn vị thi công phải tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án theo đúng yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình các đơn vị thi công và đơn vị tư vấn thiết kế còn chậm trễ trong quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, đối với hai dự án tại bản Cha Nga và bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý), đơn vị thi công và đơn vị tư vấn để tiến độ kéo dài, chậm hoàn thiện hồ sơ, ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với dự án tại bản Xằng Trên (xã Mỹ Lý), chính quyền địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu trước ngày 25/7; đồng thời phối hợp để đưa người dân vào nhận đất, ổn định cuộc sống trước ngày 30/7. Riêng dự án tại bản Cha Nga phải triển khai đồng thời việc đẩy nhanh thi công và hoàn thiện các thủ tục phê duyệt, bảo đảm đến ngày 30/7 có mặt bằng cơ bản để bố trí người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện các thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đặc biệt là các hồ sơ còn vướng tại dự án bản Cha Nga và Yên Hòa để sớm hoàn thành việc phê duyệt. Đối với khu tái định cư Xiềng Tắm, Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý kỹ thuật đối với các vị trí nền đất yếu, có nguy cơ sạt lở, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng, độ an toàn của công trình. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp chặt chẽ, tích cực hỗ trợ chủ đầu tư trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Đối với các dự án trên địa bàn các xã Lượng Minh, Chiêu Lưu, Keng Đu và Nhôn Mai do chưa đủ điều kiện để trình UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn