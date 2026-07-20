Sụp mi hoàn toàn, phục hồi tích cực sau điều trị

Bệnh nhân Võ Thị P. (76 tuổi, trú xã Trung Lộc, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng sụp mi mắt trái hoàn toàn, mắt gần như không thể mở, kèm nhìn mờ và chảy nước mắt nhiều. Tình trạng này khiến việc đi lại, quan sát và sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống.

Bệnh nhân trước và sau khi vào Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An điều trị

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh được điều trị theo phác đồ kết hợp nhiều phương pháp Y học cổ truyền như điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, cứu, sử dụng thuốc đông dược cùng với Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.

Theo Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, sau một tuần điều trị, người bệnh đã có thể mở mắt trở lại. Sau một tháng, mắt mở hoàn toàn, khả năng quan sát cải thiện rõ rệt và sinh hoạt gần như trở lại bình thường.

Các bác sĩ cho biết, sụp mi là tình trạng bờ mi trên sa xuống thấp hơn bình thường, che phủ một phần hoặc toàn bộ đồng tử. Bệnh có thể xảy ra ở một hoặc cả hai mắt, gây ảnh hưởng đến thị lực và sinh hoạt.

Bác sĩ châm cứu cho người bệnh

Nguyên nhân gây sụp mi khá đa dạng, bao gồm sụp mi bẩm sinh, lão hóa, bệnh nhược cơ, tổn thương cơ hoặc dây thần kinh, biến chứng của đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu não hay chấn thương vùng mắt.

Đáng lưu ý, khi xuất hiện các triệu chứng như sụp mi đột ngột, nhìn đôi, hạn chế vận động mắt, đau đầu hoặc chảy nước mắt nhiều, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Đây có thể là dấu hiệu của liệt dây thần kinh số III hoặc các bệnh lý thần kinh khác cần được chẩn đoán và điều trị sớm.

Theo các bác sĩ, điều trị sụp mi do liệt dây thần kinh số III không chỉ nhằm cải thiện triệu chứng mà còn cần tìm và xử lý nguyên nhân nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu não, phình mạch não hoặc các nguyên nhân chèn ép dây thần kinh khác. Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được kết hợp các biện pháp phục hồi chức năng để hỗ trợ cải thiện vận động cơ nâng mi và chức năng của mắt.

Xoa bóp bấm huyệt cho người bệnh

Thời gian hồi phục ở mỗi người bệnh không giống nhau, phụ thuộc vào nguyên nhân, mức độ tổn thương, bệnh lý nền và thời điểm được phát hiện, điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu; duy trì lối sống lành mạnh; đồng thời đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở mắt như sụp mi, nhìn đôi hoặc hạn chế vận động nhãn cầu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Trường hợp của bệnh nhân Võ Thị P. là một ví dụ cho thấy việc phát hiện sớm, điều trị đúng nguyên nhân và áp dụng các biện pháp phục hồi chức năng phù hợp có thể giúp cải thiện chức năng vận động của mắt ở một số người bệnh. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Tác giả: Quốc Khánh - San Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn