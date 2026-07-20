ATM tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt giúp ngăn chặn gian lận

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC), các đối tượng lừa đảo thường đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang hoặc kính râm để che giấu danh tính khi thực hiện giao dịch rút tiền tại ATM. Hệ thống ATM tích hợp AI có khả năng nhận diện khuôn mặt dù được che chắn kỹ, đồng thời phát cảnh báo bằng hình ảnh và giọng nói yêu cầu người dùng tháo vật che mặt. Nếu người dùng không tuân thủ sau khoảng thời gian chờ 2 phút, giao dịch rút tiền có thể bị từ chối.

Giám đốc Công an thành phố Đài Nam Lâm Quốc Khánh (Lin Kuo-ching) cho biết số lượt rút tiền do các nhóm lừa đảo thực hiện tại địa phương đã giảm 65,8% so với cùng kỳ năm 2025 kể từ khi triển khai thí điểm hệ thống ATM tích hợp AI chống gian lận.

Đến cuối tháng 5 vừa qua, 15 ngân hàng đã triển khai hệ thống cảnh báo nhận diện khuôn mặt tại 1.594 máy ATM trong tổng số hơn 33.000 máy ATM trên toàn Đài Loan. Chủ tịch FSC Bành Kim Long cho biết tỷ lệ triển khai tại các ngân hàng quốc doanh hiện vượt 4% và dự kiến đạt khoảng 30% vào cuối năm nay. Cơ quan quản lý đang thu thập ý kiến từ các ngân hàng tham gia để hoàn thiện mô hình trước khi mở rộng áp dụng trên toàn hệ thống.

Ngân hàng CTBC cho biết đã ưu tiên triển khai công nghệ AI phòng chống gian lận tại các máy ATM ở những khu vực có nguy cơ cao. Đến cuối tháng 5 vừa qua, gần 1.000 máy ATM của ngân hàng đã được trang bị công nghệ này. Ngoài chức năng phát hiện người dùng che mặt, hệ thống còn có thể phát hiện hành vi liên tục thay đổi thẻ trong quá trình giao dịch và đưa ra cảnh báo nhằm giảm nguy cơ đánh cắp mã PIN. Theo ngân hàng này, nhiều máy ATM từng là mục tiêu của các đường dây lừa đảo đã không ghi nhận vụ rút tiền gian lận nào trong thời gian thí điểm.

Một số ngân hàng khác như Cathay United Bank và Bank SinoPac cũng đang mở rộng ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Đáng chú ý, Bank SinoPac áp dụng hệ thống kiểm soát ra vào khu vực ATM bằng nhận diện khuôn mặt, chỉ cho phép khách hàng vào khu vực giao dịch sau khi hệ thống xác nhận khuôn mặt được hiển thị đầy đủ. Trong khi đó, Chunghwa Post hiện vận hành 46 máy ATM tích hợp AI và cho biết sẽ cân nhắc mở rộng triển khai trong những năm tới nếu kết quả thí điểm tiếp tục khả quan.

Tác giả: Lê Hải

Nguồn tin: baotintuc.vn