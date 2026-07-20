Hiếm gặp: Người phụ nữ Hà Nội sinh 3 hoàn toàn tự nhiên, xác suất chỉ 1/100.000

Một sản phụ 28 tuổi (Hà Nội) vừa sinh thành công ba em bé sau thai kỳ tam thai tự nhiên chung một bánh rau, ba buồng ối trường hợp cực hiếm trong sản khoa với tỷ lệ chỉ khoảng 1/100.000 ca mang thai. Đây cũng là con đầu lòng của sản phụ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ngay từ khi phát hiện mang tam thai, thai kỳ đã được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do tiềm ẩn nhiều biến chứng như dọa sinh non và các nguy cơ đe dọa sức khỏe của cả mẹ lẫn thai nhi.

Trước tính chất đặc biệt của ca bệnh, Trung tâm Can thiệp bào thai đã xây dựng phác đồ theo dõi riêng ngay từ những tuần đầu thai kỳ. Đến tuần thứ 16, khi xuất hiện dấu hiệu dọa sảy và nguy cơ không thể duy trì thai kỳ, các bác sĩ quyết định khâu vòng cổ tử cung để giữ thai, tạo điều kiện cho các thai nhi tiếp tục phát triển.

Sau can thiệp, sản phụ được theo dõi chặt chẽ về sức khỏe và sự phát triển của cả ba thai nhi. Với những trường hợp đa thai, mỗi ngày thai nhi được lưu lại trong bụng mẹ đều có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng khả năng sống và hạn chế biến chứng sau sinh.

Các bác sĩ tiến hành mổ lấy các bé. Ảnh: BVCC.

Đến ngày 1/6, thai phụ nhập Khoa Sản bệnh A4 do xuất hiện đau bụng và cơn co tử cung. Trong suốt 22 ngày điều trị, ê-kíp do ThS.BSNT Trần Quang Minh trực tiếp theo dõi sát sao, đồng thời Ban lãnh đạo khoa cùng các bác sĩ liên tục hội chẩn để đánh giá diễn biến thai kỳ và điều chỉnh phương án điều trị với mục tiêu kéo dài thời gian mang thai lâu nhất có thể.

Khoảng một tuần trước thời điểm sinh, sản phụ có dấu hiệu vỡ ối. Các bác sĩ lập tức chỉ định tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi nhằm chủ động chuẩn bị trong trường hợp phải chấm dứt thai kỳ sớm.

Đến tuần thai 31, sản phụ xuất hiện tình trạng thiếu máu do nhu cầu dinh dưỡng tăng cao khi mang đa thai. Ê-kíp điều trị đã bổ sung sắt, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tiếp tục theo dõi sát để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và ba thai nhi.

Sau hơn ba tuần nỗ lực giữ thai, đến 31 tuần 6 ngày, khi sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

Ca phẫu thuật do ThS.BSNT Trần Anh Đức, Phó trưởng khoa Sản bệnh A4, cùng ThS.BSNT Trần Quang Minh và ê-kíp khoa Gây mê hồi sức thực hiện.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Ba em bé lần lượt chào đời với cân nặng 1,7 kg, 1,6 kg và 1,5 kg.

Sau sinh, sức khỏe của người mẹ ổn định, trong khi ba trẻ được chuyển đến Khoa Sơ sinh để tiếp tục chăm sóc và theo dõi do sinh non.

Theo các bác sĩ, mang tam thai tự nhiên là hiện tượng rất hiếm gặp, chỉ xảy ra ở khoảng 1/100.000 ca mang thai. Những thai kỳ như vậy luôn được xếp vào nhóm nguy cơ đặc biệt cao, đòi hỏi sự theo dõi liên tục của nhiều chuyên khoa. Chỉ một thay đổi nhỏ trong diễn biến thai kỳ cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của cả mẹ và các thai nhi, vì vậy việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và quản lý chặt chẽ là yếu tố quyết định thành công.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn