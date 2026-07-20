UBND tỉnh cho ý kiến bộ tiêu chí xã Nông thôn mới và Nông thôn mới hiện đại

Quang cảnh cuộc họp

Ngày 28/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM hiện đại và tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2026 – 2030.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung báo cáo nội dung dự thảo

Việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh về tiêu chí xã đạt chuẩn NTM hiện đại và quy định cụ thể việc áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 – 2030, gồm: Xây dựng NTM; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, bảo đảm việc áp dụng các tiêu chí phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo cơ sở thống nhất trong tổ chức thực hiện, đánh giá, công nhận và nâng cao chất lượng xây dựng NTM, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống Nhân dân theo hướng bền vững.

Theo dự thảo Quyết định, việc áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh được quy định với 10 tiêu chí và 46 nội dung. Đồng thời, dự thảo Quyết định cũng ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM hiện đại giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh, gồm 6 tiêu chí với 29 nội dung.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đào Quang Thiền cho ý kiến về nội dung tiêu chí Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt ≥90%

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Công Vinh cho ý kiến về các tiêu chí văn hóa

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Quyết định; đồng thời nhấn mạnh, các quy định, tiêu chí khi ban hành phải được lượng hóa rõ ràng, dễ hiểu để chính quyền cấp xã định hình và áp dụng ngay vào thực tế. Phương châm thực hiện xuyên suốt là "Rõ người, rõ việc, rõ cơ quan, rõ trách nhiệm". Các ngành không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn mà phải "cầm tay chỉ việc", đồng hành cùng cơ sở để hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đối với những tiêu chí Trung ương quy định chưa rõ ràng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Mơi trường - Cơ quan thường trực phối hợp cùng các đơn vị liên quan chủ động, trực tiếp tham vấn các Bộ, ngành Trung ương để có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản, tránh việc hiểu và làm chung chung.

Đối với việc xây dựng quy định mới, đặc biệt là đối với các xã NTM và xã NTM hiện đại phải đảm bảo không thấp hơn khung chuẩn của Trung ương nhưng phải phù hợp với thực tế nguồn lực và đặc thù địa phương.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các văn bản lấy ý kiến, văn bản phối hợp giữa các cơ quan đều phải quy định rõ thời hạn trả lời, tránh kéo dài thời gian xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo để sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng yêu cầu của Trung ương. Việc xây dựng và ban hành bộ tiêu chí phải bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn vốn đúng kế hoạch.

*/ Tiếp đó, UBND tỉnh đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy hiệu quả việc thực hiện xây dựng NTM theo Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về một số chính sách trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh và phát triển sản phẩm OCOP theo Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020. Đồng thời, điều chỉnh bổ sung một số nội dung chính sách để xử lý các tồn tại, bất cập của giai đoạn 2021-2025 cũng như phù hợp với thực tiễn hiện nay, đặc biệt là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của Chương trình trong giai đoạn mới.

Theo đó, các nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ xi măng hoặc các vật liệu khác; Thưởng công trình phúc lợi; Hỗ trợ xã phấn đấu đạt NTM hiện đại; Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP; Hỗ trợ phường hiện giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, giai đoạn 2026 – 2030, việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được mở rộng từ 3 lên 5 Chương trình, bổ sung thêm lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế. Mặc dù số lượng Chương trình tăng lên, song mục tiêu xuyên suốt vẫn là tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá kỹ thực trạng tại các xã trên cơ sở hệ thống tiêu chí đã ban hành. Việc rà soát phải xác định rõ số lượng tiêu chí từng xã đã đạt, các tiêu chí chưa đạt, nhu cầu hỗ trợ của Nhà nước và khả năng cân đối nguồn lực từ Trung ương, ngân sách tỉnh cũng như các nguồn vốn hợp pháp khác; trong đó cần làm rõ nhu cầu đầu tư đối với các lĩnh vực trọng tâm như hạ tầng giao thông, cấp nước sạch, quy hoạch và các điều kiện thiết yếu khác.

Về cơ bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết do cơ quan soạn thảo trình. Tuy nhiên, yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đồng thời làm rõ cơ sở thực tiễn để bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi khi ban hành.

Đối với việc triển khai chính sách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện khẩn trương ngay sau khi các địa phương hoàn thành việc đăng ký thực hiện bộ tiêu chí. Việc huy động nguồn lực phải được tính toán trên cơ sở kết hợp giữa hỗ trợ của Nhà nước với sự đồng thuận, tham gia đóng góp của người dân, phát huy kinh nghiệm trong xây dựng NTM giai đoạn vừa qua, qua đó nâng cao hiệu quả và tính bền vững của chương trình.

Đồng thời, việc xây dựng chính sách phải bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm nguồn lực được bố trí đúng nhu cầu, sử dụng hiệu quả, tránh tình trạng ban hành cơ chế nhưng không triển khai được hoặc chậm giải ngân. Chính sách sau khi ban hành phải sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả ngay từ đầu giai đoạn thực hiện.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh đã thông qua các nội dung: Dự thảo Quyết định điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 -2035 kéo dài thực hiện sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định điều chỉnh nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025 kéo dài thực hiện sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn