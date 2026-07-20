Nghệ An: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ các dự án, công trình trọng điểm

Phê duyệt nhiều khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo báo cáo của Sở NN&MT Nghệ An, đến ngày 30/5/2026, UBND tỉnh đã phê duyệt 117 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, với tổng diện tích 1.126,43 ha. Bên cạnh đó, đã tổ chức đấu giá thành công 93 khu vực mỏ; 8 khu vực đã thông báo đấu giá nhưng không có tổ chức tham gia mua hồ sơ hoặc chỉ 1 tổ chức mua hồ sơ nên không đủ điều kiện đấu giá; còn lại 19 khu vực đang rà soát để thực hiện đấu giá.

Nghệ An Phê duyệt nhiều khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt số tiền thu ngân sách từ hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản khoảng 186,168 tỷ đồng. Sở NN&MT đã tham mưu UBND tỉnh cấp 83 giấy phép thăm dò khoáng sản và cấp 93 giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, điều chỉnh, gia hạn.

Thanh tra Bộ NN&MT, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập 6 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức trên địa bàn, tổ chức kiểm tra 139 tổ chức, đã xử phạt tổng số tiền khoảng 51 tỷ đồng.

Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An Hoàng Quốc Việt.

Hiện nay, Sở NN&MT đang tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với 39 tổ chức khai thác đá xây dựng trên địa bàn tỉnh (đang xin ý kiến các sở ngành về dự thảo Quyết định thành lập đoàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

Ngoài ra, các đoàn kiểm tra của Công an tỉnh, Sở NN&MT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Thuế tỉnh Nghệ An, đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản với khoảng 326 tổ chức, đã xử phạt tổng số tiền khoảng 61,6 tỷ đồng. Trong đó, Công an tỉnh đã khởi tố 5 vụ án, 7 bị can về tội: "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên" theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Sở NN&MT Nghệ An cũng chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản như giá vật liệu xây dựng tăng, thiếu nguồn cung. Một số khu vực việc vận tải còn gây hư hại, xuống cấp hạ tầng giao thông… Tình trang khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi, nhất là vùng giáp ranh địa giới, vùng sâu vùng xa; công tác kiểm soát nguồn gốc hàng hóa sản lượng khoáng sản lưu thông trên thị trường còn chưa triệt để, chưa đảm bảo liên tục, dễ phát sinh rủi ro về thuế, thất thu... Vẫn tồn tại các sai phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản, có một số trường hợp đến mức phải xử lý hình sự.

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép

Ngày 14/7, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về công tác khai thác cát sỏi trái phép vẫn xảy ra nhiều trên địa bàn. Bên cạnh đó, mặc dù tỉnh đã cấp phép, bổ sung nhiều mỏ khoáng sản nhưng vẫn thiếu nguồn cung nguyên vật liệu; nguyên nhân, trách nhiệm trong công tác tham mưu, quản lý và giải pháp như thế nào?.

Tình trạng hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã để xảy ra nhiều hệ lụy.

Trả lời về các vấn đề nêu trên, Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An Hoàng Quốc Việt cho biết: "Hiện nay qua giám sát, kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện được một số vị trị nhạy cảm có thể xảy ra khai thác cát trên sông Lam và sông Con. Đặc biệt như các điểm của xã Đại Đồng, Hưng Nguyên và một số xã khác nằm trong các địa điểm mà thường xuyên có lực lượng chức năng sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm.

Sở NN&MT sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh giữa các xã, rồi phương án bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép để đảm bảo nghiêm ngặt hơn để không thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, ngành NN&MT cùng với các ngành tiếp tục rà soát, tham mưu để cấp các mỏ phục vụ các công trình trọng điểm

“Trong thời gian tới, ngành NN&MT cùng với các ngành tiếp tục rà soát, tham mưu để cấp các mỏ phục vụ các công trình trọng điểm, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo thường trực Tỉnh ủy cho tổ chức đấu giá các mỏ đất, đá, cát, sỏi để phục vụ xây dựng các công trình trọng điểm, dân sinh, các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về đồng bào dân tộc thiểu số... Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao công suất để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh”, ông Việt nhấn mạnh.

Tác giả: Nguyễn Tú - Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn