Hôn thê Ronaldo vẫn xem chung kết World Cup

Ngày 20/7 (giờ Việt Nam), Georgina Rodríguez, hôn thê của Cristiano Ronaldo, thu hút sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh theo dõi trận chung kết World Cup 2026 lên Instagram Story. Theo hình ảnh được chia sẻ, cô xem trận đấu tại nhà qua TV, để lại biểu tượng trái tim trong ảnh.

Georgina Rodríguez vẫn theo dõi chung kết World Cup dù nửa kia không thi đấu. Ảnh: @georginagio.

Ngay trước đó, Georgina Rodríguez cũng chia sẻ nhiều hình ảnh và video ghi lại kỳ nghỉ của gia đình.

Hôm 12/7, cô đăng bức ảnh cả hai mỉm cười dưới nắng, trong đó Cristiano Ronaldo đội mũ lưỡi trai của thương hiệu thời trang Mimoa do hôn thê sáng lập. Georgina cũng nhiều lần diện trang phục của thương hiệu này, bao gồm cả lần duy nhất xuất hiện trên khán đài cổ vũ Ronaldo tại World Cup 2026.

Sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội với thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, Ronaldo trở về Arab Saudi để đoàn tụ cùng gia đình từ ngày 8/7.

Trên trang cá nhân, Georgina liên tục chia sẻ những khoảnh khắc cả nhà nghỉ ngơi tại nhà riêng. Trước đó, tiền đạo 41 tuổi thừa nhận cần thêm thời gian để vượt qua cảm xúc sau chiến dịch mà anh gọi là "kỳ World Cup cuối cùng" trong sự nghiệp.

Trong suốt World Cup 2026, Georgina chỉ một lần đến sân theo dõi Ronaldo thi đấu trực tiếp, ở trận hòa 0-0 với Colombia ngày 27/6.

Khi Bồ Đào Nha bị loại, cô và các con theo dõi trận đấu qua màn hình TV tại nhà, sau đó chia sẻ lại bài đăng của Nike về Ronaldo kèm dòng chú thích: "Di sản của anh ấy tiếp tục sống", như một lời động viên dành cho tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: znews.vn