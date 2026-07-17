Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2026; trừ trường hợp quy định của pháp luật có liên quan đến các nội dung trên có sự thay đổi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; thẩm định hồ sơ và phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo thẩm quyền được uỷ quyền. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các nội dung được uỷ quyền.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn