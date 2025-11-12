UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2025

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Xuân Học báo cáo nội dung dự thảo Nghị quyết

Theo quy định, khu vực trên địa bàn tỉnh không được phép chăn nuôi gồm 438 khu vực thuộc 30 phường, xã. Cụ thể, 90 khu vực thuộc phường Trường Vinh; 43 khu vực thuộc phường Vinh Hưng; 36 khu vực thuộc phường Vinh Phú; 72 khu vực thuộc phường Vinh Lộc; 84 khu vực thuộc phường Thành Vinh; 01 khu vực phường Cửa Lò; 04 khu vực thuộc phường Tân Mai; 02 khu vực thuộc phường Quỳnh Mai; 05 khu vực thuộc phường Hoàng Mai; 15 khu vực thuộc phường Tây Hiếu; 08 khu vực thuộc phường Thái Hòa; 04 khu vực thuộc xã Hưng Nguyên; 05 khu vực thuộc xã Vạn An; 02 khu vực thuộc xã Đại Đồng; 13 khu vực thuộc xã Đô Lương; 05 khu vực thuộc xã Tân Kỳ; 02 khu vực thuộc xã Anh Sơn; 02 khu vực thuộc xã Con Cuông; 02 khu vực thuộc xã Tương Dương; 04 khu vực thuộc xã Mường Xén; 03 khu vực thuộc xã Nghi Lộc; 04 khu vực thuộc xã Diễn Châu; 01 khu vực thuộc xã Yên Thành; 06 khu vực thuộc xã Quỳnh Phú; 03 khu vực thuộc xã Quỳnh Lưu; 07 khu vực thuộc xã Nghĩa Đàn; 08 khu vực thuộc xã Đông Hiếu; 03 khu vực thuộc xã Quỳ Hợp; 02 khu vực thuộc xã Quỳ Châu; 02 khu vực thuộc xã Quế Phong.

Đại diện phường Vinh Hưng báo cáo về một số trường hợp khó thực hiện việc hỗ trợ và đề nghị làm rõ điều kiện để được hỗ trợ

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đặng Văn Minh trao đổi về điều kiện thực hiện chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ di dời được áp dụng cho tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi 2018 có hiệu lực thi hành (01/01/2020) và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi thuộc diện phải di dời.

Nội dung hỗ trợ: UBND cấp xã bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho đối tượng được di dời (theo quy định của pháp luật về đất đai). Hỗ trợ không quá 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình, thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có và hỗ trợ 50% chi phí di dời vật nuôi cho trang trại chăn nuôi đến địa điểm mới phù hợp; mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/trang trại quy mô vừa và nhỏ.

Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác. Mức hỗ trợ tối đa thường được tính theo tháng lương cơ bản/người. Mức hỗ trợ tối đa không quá 02 tháng lương cơ bản/người.

Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất về tên gọi các khu vực không được chăn nuôi; việc quy định về điều kiện để được hỗ trợ phải đảm bảo tính hợp pháp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết, đặc biệt là các nội dung và phụ lục, để đảm bảo Nghị quyết được ban hành đúng thời gian quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần trao đổi với địa phương để xác định rõ, thống nhất về khu vực không được chăn nuôi; cách tính giá trị vật nuôi khi di dời.

Đối với việc di dời vật nuôi đến địa điểm mới, cần làm rõ chính sách hỗ trợ di dời cho vật nuôi như trâu, bò, dê để có sự thống nhất và đầy đủ... Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ chăn nuôi phải di dời cũng là một nội dung quan trọng cần được xem xét kỹ... Bên cạnh đó, cần bổ sung việc tái cấu trúc hoặc thanh lý các cơ sở vật chất cũ như chuồng trại, nông hộ, trang trại, …, để đảm bảo tính toán đầy đủ và chi tiết. Sau khi hoàn thiện, cần báo cáo cho cấp có thẩm quyền và đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ...

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tiếp đó, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn cho các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao sau khi thực hiện sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Theo đó, tổng kinh phí điều chỉnh và phân bổ là 53,624 tỷ đồng.

Trong sáng nay, cuộc họp cũng đã cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến hết ngày 31/6/2025, toàn tỉnh có 275/362 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 75,96%); 102/275 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 37,09% xã NTM); 16/275 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 5,82 % xã NTM); 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Nam Đàn). Bình quân tiêu chí cả tỉnh là 17,11 tiêu chí/xã; có 223 thôn/bản đạt chuẩn NTM; có 684 sản phẩm được công nhận OCOP.

Đến nay, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương vẫn chưa có văn bản ban hành điều chỉnh giao mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 vì vậy việc rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 chưa có căn cứ để điều chỉnh.

Trong thời gian tới, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh sẽ giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành liên quan tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện cũng như chuẩn bị tốt các nội dung liên quan để triển khai thực hiện trong 2 tháng cuối năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn