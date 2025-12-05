Nghệ An chi gần 46,6 tỷ đồng trang bị ô tô cho các xã sau sắp xếp

Thông tin từ xã Phúc Lộc (Nghệ An) cho biết, địa phương này được tách ra từ huyện Nghi Lộc (cũ) nhưng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã chưa được bố trí xe công phục vụ nhiệm vụ chung. Hiện tỉnh đã có chủ trương cho phép xã mua mới 1 xe để sử dụng. Tuy nhiên, do khoảng cách giữa Đảng ủy và UBND xã xa nhau và lịch công tác nhiều khi không trùng khớp nên trước mắt, tạm bố trí chiếc xe được cấp cho Văn phòng Đảng ủy sử dụng. Khi UBND tỉnh có kinh phí và tiếp tục bố trí xe, Văn phòng HĐND – UBND xã sẽ được sử dụng phương tiện mới.

Nghệ An chi hơn 46 tỷ đồng mua ô tô phục vụ phường, xã.



Trong khi đó, theo ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, xã này bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thắng và Châu Thuận. Địa bàn có địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn.

Sau sáp nhập, Văn phòng Đảng ủy xã được bố trí 1 xe Fortuner đời 2012 do UBND huyện Quỳ Châu (cũ) bàn giao. Hiện, địa phương đề nghị tỉnh xem xét bố trí thêm một xe ô tô phục vụ hoạt động của Văn phòng HĐND–UBND xã.

UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định phân bổ ngân sách tỉnh mua ô tô phục vụ chung.



Trước tình trạng thiếu phương tiện công tác tại một số xã, nhằm bảo đảm phục vụ hoạt động, đi lại của các đơn vị sau sắp xếp, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3275/QĐ-UBND, phân bổ gần 46,6 tỷ đồng ngân sách tỉnh để bổ sung cho các xã mua ô tô phục vụ chung.

Theo quyết định, UBND tỉnh giao UBND các xã thống nhất với Đảng ủy xã về việc phân công đầu mối quản lý xe, có thể giao cho Văn phòng HĐND – UBND xã hoặc Văn phòng Đảng ủy xã sử dụng, bảo đảm đúng quy định.

Ông Nguyễn Trung Long, Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản (Sở Tài chính Nghệ An), cho biết toàn tỉnh có 130 xã, phường; đến nay các đơn vị cơ bản đã được bố trí tối thiểu 1 xe phục vụ công tác chung. Sở Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường tổ chức mua sắm theo đúng quy trình. Hiện, khoảng một nửa số xã được bố trí kinh phí đợt này đã triển khai các thủ tục đấu thầu mua xe.

