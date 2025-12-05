Ô tô điện nhỏ nhất của VinFast có mặt tại đại lý, giá 269 triệu đồng

Sau một thời gian úp mở, những chiếc VinFast Minio Green đầu tiên đã xuất hiện tại đại lý, chuẩn bị bàn giao đến khách hàng. Theo lịch công bố, mẫu xe này sẽ chính thức bán ra thị trường từ tháng 12/2025, trễ 4 tháng so với dự định ban đầu. Ảnh: VinFast.
VinFast Minio Green có một phiên bản, được niêm yết giá 269 triệu đồng (đã bao gồm pin). Với mức giá này, Minio Green bước vào nhóm ô tô điện mini rẻ nhất Việt Nam. Sau khi xuất hiện trên thị trường, Minio Green sẽ cạnh tranh với loạt xe đến từ Trung Quốc như Wuling Mini EV (197 - 231 triệu đồng) và Bestune Xiaoma (199 triệu đồng). So với hai mẫu xe Trung Quốc, Minio Green đắt hơn nhưng có lợi thế về hệ thống đại lý, trạm sạc và dịch vụ hậu mãi. Ảnh: VinFast.
Minio Green được phát triển cho nhu cầu đi lại trong phố với thân xe nhỏ gọn và cấu hình bốn chỗ ngồi. Các số đo dài x rộng x cao của Minio Green lần lượt là 3.090 mm x 1.496 mm x 1.659 mm, chiều dài cơ sở ở mức 2.065 mm, khoảng sáng gầm 165 mm. So với “đàn anh” VF 3, Minio Green đúng chất một mẫu xe mini hơn. Với kích thước này, người lái dễ dàng xoay trở xe trong ngõ hẹp hoặc khu vực nội đô. Ảnh: VinFast.
Xe sử dụng một mô tơ điện công suất 26,8 mã lực, mô men xoắn 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h. Với gói pin dung lượng 18,5 kWh, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 210 km sau một lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC. Ảnh: VinFast.
Các trang bị trên Minio Green cũng ở mức cơ bản như đèn LED projector, bộ mâm kim loại 13 inch, một màn hình sau vô-lăng hiển thị tất cả thông tin thay cho màn trung tâm, dàn âm thanh 2 loa, đài FM và điều hòa chỉnh cơ. Dù chỉ có hai cửa, không gian nội thất của Minio Green vẫn đủ cho bốn chỗ ngồi. Ảnh: VinFast.
Về an toàn, xe được trang bị túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo. Cấu hình này phù hợp với định vị một mẫu xe điện mini giá mềm, hướng đến khách hàng lần đầu mua ô tô hoặc người cần phương tiện di chuyển hằng ngày trong phố với chi phí thấp. Ảnh: VinFast.
Tác giả: Thượng Tâm
Nguồn tin: viettimes.vn