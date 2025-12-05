Ô tô điện nhỏ nhất của VinFast có mặt tại đại lý, giá 269 triệu đồng

VinFast Minio Green có một phiên bản, được niêm yết giá 269 triệu đồng (đã bao gồm pin). Với mức giá này, Minio Green bước vào nhóm ô tô điện mini rẻ nhất Việt Nam. Sau khi xuất hiện trên thị trường, Minio Green sẽ cạnh tranh với loạt xe đến từ Trung Quốc như Wuling Mini EV (197 - 231 triệu đồng) và Bestune Xiaoma (199 triệu đồng). So với hai mẫu xe Trung Quốc, Minio Green đắt hơn nhưng có lợi thế về hệ thống đại lý, trạm sạc và dịch vụ hậu mãi. Ảnh: VinFast.