Khởi công đợt 2 xây dựng Trạm Y tế các xã miền Tây tỉnh Nghệ An

Dự Lễ khởi công có các đồng chí: Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công.

Năm 2025, một năm nhiều khó khăn với chính quyền, nhân dân các xã miền Tây của tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng và bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra. Nhiều trường học, trạm y tế bị vùi lấp, nhiều ngôi nhà của bà con bị lũ cuốn đi.

Trước thực tế đó, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Nghệ An chủ trì triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho Nhân dân. Trong năm 2025, Công an tỉnh tham mưu hỗ trợ xây dựng 108 căn nhà cho người dân mất nơi ở và 01 trường học liên cấp tại xã Mỹ Lý. Bên cạnh đó, dự án xây dựng 08 Trạm Y tế tại 08 xã biên giới cũng được khởi động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe tại cơ sở.

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công xây dựng Trạm Y tế xã Anh Sơn.

Trước đó, ngày 28/11/2025, các đơn vị đã khởi công Đợt 1, 03 Trạm Y tế tại 03 xã: Châu Khê, Tam Quang, Keng Đu. Đây là các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Công an đối với đồng bào miền Tây tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Y tế kiểm tra Trạm y tế cũ xã Anh Sơn và thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ.

Tác giả: Quỳnh Trang - Xuân Duy - Nguyễn Ngọc

Nguồn tin: bocongan.gov.vn