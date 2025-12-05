Bên trong hiện trường vụ cháy quán ốc khiến 4 người tử vong

Trưa 5/12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương để chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân gây cháy và khắc phục sự cố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thăm hỏi động viên tinh thần người thân của các nạn nhân.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng còn gặp trực tiếp những người sống trong quán để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy.

Bên trong khói đen ám đầy các bức tường, trần nhà bị đổ sập, nhiều vật dụng trong nhà bị cháy đen. Quán bún ốc vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của nhiều người trong gia đình, trong đó có cả nhân viên quán. Chiếc giường còn chứa các vật dụng, đồ chơi của 2 đứa trẻ bị cháy, ám khói.

Bên trong hiện trường vụ cháy.

Một khu vực phòng ngủ trong quán bún ốc bị cháy.

Căn phòng của những đứa trẻ bị ám khói.

Trong các tầng dùng để kinh doanh, khói đen phủ kín, nhiều vật dụng như bàn ghế, máy móc bị hư hỏng. Nước đen sền sệt dưới nền nhà. Nhiều người đau đớn khi chỉ trong phút chốc, nhiều người trong gia đình, nhân viên thiệt mạng, bị thương trong vụ cháy.

Hình ảnh người thân chờ đưa những người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài.

Cứu hộ cắt khung sắt để tạo lối đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Mặt tiền quán bún ốc bị cháy.

Có mặt tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Lan buồn bã cho biết, bà là người thân của nạn nhân L.Q.A. (SN 1997) thiệt mạng trong vụ cháy. Chị A. từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh xin việc tại quán và mới vào làm được 2 ngày. Do chưa thuê được chỗ trọ nên chị A. xin ngủ tại quán.

Theo một diễn biến khác, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, sáng 5/12, ngay khi tiếp nhận 6 nạn nhân từ vụ hỏa hoạn từ Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, tiến hành hồi sức cấp cứu người bệnh, phối hợp cùng ê kíp hồi sức cấp cứu và ECMO ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy thăm hỏi, động viên thân nhân bệnh nhân.

Đến 8h cùng ngày, sau khi hồi sức có 2 trường hợp là Trần T.T.T. (SN 2004) và Trần T.T.N.K. (SN 2007) được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Kết quả ghi nhận chị K. tổn thương phổi do khói ít, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán mặt. Hiện tại hô hấp ổn định, nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí, nên được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương và xử trí. Sau đó, chị K. được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân Trần.T.T.T. có tổn thương phổi do muội than nhiều hơn; gãy xương sườn 4-5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh được nhập Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc điều trị theo dõi tràn khí màng phổi, khí dung giãn phế quản.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo thành phố đã dẫn đầu đoàn công tác đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên gia đình của hai nạn nhân. Đại diện UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện cũng có mặt hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, người nhà.

Một trong 2 nạn nhân bị thương trong vụ cháy quán bún ốc đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa, các tổ công tác lấy lời khai các nhân chứng để xác định nguyên nhân.

