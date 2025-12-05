Hà Tĩnh ra mắt dự án sân golf 36 lỗ, lớn nhất từ trước đến nay

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND (ngày 3/12/2025), chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt nhà đầu tư cho dự án sân golf thể thao 36 lỗ, thực hiện tại xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án do Công ty Cổ phần Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, dự kiến dự án sẽ sử dụng khoảng 180 ha đất; tổng mức đầu tư dự kiến 1.798,56 tỷ đồng.

Hà Tĩnh tiếp tục “trình làng” dự án sân golf 36 lỗ lớn nhất từ trước đến nay (Ảnh minh hoạ)

Quy hoạch gồm sân golf 36 lỗ và các công trình phụ trợ: khu vận hành, dịch vụ lưu trú, tiện ích hỗ trợ người chơi golf — nhằm phát triển dịch vụ giải trí, thể thao, du lịch tại địa phương.

Đây là dự án sân golf lớn nhất từng được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Hà Tĩnh, được định hướng tích hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế, khu vận hành, dịch vụ lưu trú và các công trình phụ trợ nhằm hình thành một quần thể thể thao – dịch vụ quy mô lớn ở phía tây thành phố Hà Tĩnh.

Theo cam kết tiến độ, chủ đầu tư sẽ hoàn thành và đưa dự án vào khai thác trong vòng 27 tháng kể từ thời điểm hoàn thiện thủ tục giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm.

Đáng chú ý, cùng với với việc phê duyệt dự án sân golf 36 lỗ này thì cùng đó tỉnh Hà Tĩnh cũng chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sân golf Silk Path Hà Tĩnh làm nhà đầu tư dự án sân golf 18 lỗ tại khu vực phía tây thành phố Hà Tĩnh. Dự án sân golf 18 lỗ này có tổng vốn đầu tư 996,3 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 36 ha, thuộc địa giới hành chính xã Thạch Xuân và tiếp giáp xã Toàn Lưu.

Dự án được triển khai trong khu quy hoạch thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà, hướng tới hình thành một khuôn viên thể thao – dịch vụ – du lịch đồng bộ. Theo hồ sơ được phê duyệt, sau khi hoàn thành các thủ tục về đất đai, nhà đầu tư sẽ triển khai thi công và đưa dự án vào hoạt động trong thời gian 24 tháng; thời hạn hoạt động cũng là 50 năm kể từ ngày được giao hoặc thuê đất...

Với việc liên tiếp xuất hiện các dự án sân golf quy mô lớn tại cùng khu vực Thạch Xuân – Toàn Lưu cho thấy Hà Tĩnh đang đẩy mạnh chiến lược phát triển dịch vụ – thể thao – du lịch, mở rộng không gian đô thị và dịch vụ về phía tây thành phố Hà Tĩnh. Trước đó, Hà Tĩnh mới chỉ có sân golf 18 lỗ tại Nghi Xuân đang hoạt động. Vì vậy hai dự án mới với tổng diện tích hơn 216 ha và tổng vốn gần 2.800 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích đáng kể cho hệ sinh thái dịch vụ – nghỉ dưỡng cao cấp của địa phương.

